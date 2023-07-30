O kente giriş 700 lira oldu! Oldu olacak, vize de isteyin bari

Zam açıklamaları peş peşe gelirken bu zam yok artık dedirtti. O kente giriş ücretinde dev zam yapıldı! Herkes 700 TL ödeyecek. İşte tüm detaylar…

Tatil planı yapanların tüm planları suya düşüyor. Hazırlıklarını tamamlayıp yola koyulanlar duydukları fiyatlar ile şaşkına dönüyor. İzmir’in sembol mekanına gidenler 700 TL’yi duyunca gittiği gibi geri dönüyor. İşte tüm detaylar…

Antik kent, antika olacak

Yaz mevsimi ile birlikte tatil planları da hız kazandı. Türkiye’nin sevilen şehirleri arasında yer alan İzmir birçok turisti ağırlıyor. Rotasını İzmir’e çevirenler bu kez hayal kırıklığına uğradı.



Artan enflasyon hayat pahalılığı derken fiyatlarda hız kesmeden artmaya devam ediyor. İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kent her yıl binlerce turist ağırlıyor. Tatil planlarında Efes Antik Kent’e de yer verenler bu kez şaştı kaldı. Turistik mekanlara girişlerde alınan ücretlerde zamlardan nasibini aldı. Efes Antik Kent giriş ücretleri 700 TL’ye ulaştı. Vatandaşların tepkisi çığ gibi büyürken oldu olacak vize de istesinler sesleri yükselmeye başladı.

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