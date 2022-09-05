O kadının yalanları, Fatih Altaylı'yı bile isyan ettirdi

Melih Altınok, restorasyon için üzeri kapatılan Kız Kulesi'nin görüntülerini paylaşıp "Kız kulesi yok ya yaktılar ya sattılar" diye ortalığı velveleye vermeye çalışan provokatör gazeteci Sedef Kabaş'ı yerin dibine soktu. Kabaş'ın yalanlarının artık Fatih Altaylı'ya bile "Bu kadar da olmaz" dedirttiğini belirten Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Spikerlikten muhalefetin kanaat önderliğine geçen Sedef Kabaş deyince aklınıza ne geliyor?

Benim aklımda ifadesi alınmak üzere götürülürken kameraları fark edince kollarını arkasında bağlaması ve ters kelepçeleniyorum pozu kesmesiyle kalmış.

Gerçekten on numara bir oyunculuktu.

Tabii ki bir de hata yapmayacağım, vurgulu konuşacağım diye gerim gerim gerinerek ve gererek yaptığı konuşmalarında Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e yaptığı göndermelerle...

Kabaş dün restorasyon için üzeri kapatılan Kız kulesi'nin görüntüleri paylaşıp "Kız kulesi yok ya yaktılar ya sattılar" diye ortalığı velveleye vermeye çalışırken insanlar kendisine bir panelde söylediklerini hatırlatıyorlardı:

"Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret."

Kabaş oturup son yalanının, spor yorumcusu Lübe Ayar gibi "Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Yazıklar olsun!" diye naralar atanları nasıl kucakladığını izlerken ne düşünüyordu acaba?

Ama artık Fatih Altaylı'ya bile bu kadar da olmaz dedirten yalanlarına üç beş alık dışında kimseyi inandıramıyor.

Olsun...

Milyonlarca İstanbullunun gözünün önündeki Kız Kulesi'ni yok etmeye çalışması elinde patlasa da bu cüreti kendisine yeni kapılar açabilir

Faşist ideologları bırakıp Özgürlük Heykeli'ni yok etme numaraları milyonları götüren David Copperfield gibi ilizyonistlerden feyz alabilir mesela.

Hazır hitap ettiği kitle hipnotize haldeyken üç beş yolunu bulur."