O kadın da sıkışınca arkasına saklandı! Mustafa Kemal size millete hakaret mi edin dedi?

Her Kemalist gibi sıkışınca M. Kemal'in arkasına saklanma refleksi yine ortaya çıktı. Kemalistlerin kahramanlaştırdığı Dilruba Y. Mustafa Kemal'in arkasına sığınarak yaptığı hakaretleri meşrulaştırmaya çalıştı.

'Beyni emcüklenmiş gerizekalılar' diyerek millete hakaret eden kadından tuhaf savunma! İzmir’de katıldığı sokak röportajında hakaretler savuran ve gözaltına alınan Dilruba y. “Beni buraya koymakla daha da güçlendirdiler. Buradan çıktıktan sonra bu fikirlerimi savunmaya devam edeceğim çünkü benim kılavuzum Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

DİLRUBA Y. NE DEMİŞTİ

'Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni kalkıp da tek bir adama verirsek, o da böyle babasının çiftliği gibi, ahırı gibi kullanır.Beyni emcüklenmiş gerizekalılar' diyerek hakarette bulunmuştu.