O kadar tapuyu neyle kazandın Fatih! Başörtülü öğrencilere küfür ederek mi?

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İbrahim Haskoloğlu'nun, bir hacker grubunun kendisine ulaşıp aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da olduğu birçok kişinin özel bilgilerini kendisi ile paylaştığını iddia etmesinden sonra sahneye çıkan Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında hackerların kendisine ulaşarak kimlik bilgileri ve ev adresi ile birçok özel bilgisini gönderdiğini yazdı.

Utanmadan öğle yemeğini anlattı!

Ramazan günü, utanmadan yediği öğle yemeğini anlatan Altaylı, "Dün öğle saatlerinde benim de başıma aynı şey geldi. Dostlarımla öğle yemeği yediğim sırada telefonuma 7 911 90551 28 numaralı telefondan mesajlar gelmeye başladı. Önce kimlik bilgilerim ve ev adresimi yolladılar. Sonra bozuk bir Türkçe ile Rus hackerlar olduklarını iddia ederek para istemeye başladılar." dedi.

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Bir dönem Asil Nadir'in matbaa müdürü olup, tasfiyeler sırasında da matbaa ile bizzat ilgilenen ve gazetecilik dışında iş yapmadığı bilinen Altaylı, kendisinin bile hatırlamadığı tapu bilgilerinin gönderildiğini yazarak, şöyle devam etti:

Benim bile bilmediğim, unuttuğum tapular, arazilerin kayıtlarını ele geçirmişlerdi. Ve bunları yaymak ve paylaşmakla tehdit ediyorlardı. Daha sonra e-devlet üzerinden ele geçirdikleri başka ünlülerin bilgilerini de paylaşmaya başladılar.