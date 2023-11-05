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Gündem O kadar korktular ki, gözdağı vermek için nükleeri dillerine doladılar! İsrailli bakandan skandal sözler
Gündem

O kadar korktular ki, gözdağı vermek için nükleeri dillerine doladılar! İsrailli bakandan skandal sözler

Yeniakit Publisher
2023-11-05 12:00:00 -
O kadar korktular ki, gözdağı vermek için nükleeri dillerine doladılar! İsrailli bakandan skandal sözler

Korkudan tir tir titreyen İsrail çareyi nükleer bombada arıyor. İsrail'den gelen yeni bir açıklama dünyayı ayağa kaldırdı. Aşırılık yanlısı Otzma Yehudit partisinden olan ve ülkede Kültür Mirası Bakanı olarak görev alan Eliyahu'dan şoke eden açıklamalar geldi...

Abluka altındaki Gazze'yi havadan ve karadan vuran İsrail bir yandan kara birlikleri ile Gazze'ye kuşatmış durumda. Dünyanın dört bir yanından ateşkes çağrıları gelirken İsrail'den gelen açıklama 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Aşırılık yanlısı Otzma Yehudit partisinden bir bakan, İsrail'in Gazze'deki savaştaki seçeneklerinden birinin bölgeye nükleer bomba atmak olduğunu söyledi. Radyo Kol Berama'ya verdiği röportajda bölgeye atom bombası atılıp atılmayacağı sorulduğunda Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu 'bu olasılıklardan biri' dedi. Binlerce sivile mezar olan bölgeye insani yardım ulaştırılması ile ilgili de konuşan İsrailli bakan skandal açıklamalarda bulundu.

NAZİ BENZETMESİ

Eliyahu, 'Nazilere insani yardım göndermeyiz' dedi.

'YAŞAMAYA DEVAM ETMEMELERİ GEREK'

Gazze Şeridi kuzeyinin var olma hakkının olmadığını belirten İsrailli bakan, Filistin ya da Hamas bayrağı taşıyan hiç kimsenin yeryüzünde yaşamaya devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Kültür Mirası Bakanı olan Eliyahu, savaş zamanı karar alma süreçlerinde yer alan güvenlik kabinesinin bir parçası olmadığı gibi, savaşı yönlendiren savaş kabinesi üzerinde de söz sahibi değil.
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Yorumlar

haklısın yorumcu

türkün olmadığı dünyada dünyaya gerek yok acilen nükleer silah yapmalıyız bilimadamlarımız hükümetimiz sağcısı solcusu acısı bcisi acilen nükleer silah israil tehdit ediyorsa yarin amerika rusya fransa tehdit eder bizim neyimiz eksik yapın bombayı

DUNYANIN VE INSANLIGIN "BARIŞ HUZUR GUVENLIGI İÇİN EN BUYUK TEHLIKE SAPKUN-ISTILACI-YALANCI-SOYKIRIMCI-TERORIST RUH HASTASI SIYASİ ORGÜT OLAN KURESEL SIYONIZMDIR!!, BAŞI HET GÖRULDÜGU YERDE EZILMELI, ACIK-GIZLI-KRIPTO KANSERLİ HUCRELERI MUTLAKA TEMÎZLENME

DUNYANIN VE INSANLIGIN "BARIŞ HUZUR GUVENLIGI İÇİN EN BUYUK TEHLIKE SAPKUN-ISTILACI-YALANCI-SOYKIRIMCI-TERORIST RUH HASTASI SIYASİ ORGÜT OLAN KURESEL SIYONIZMDIR!!, BAŞI HET GÖRULDÜGU YERDE EZILMELI, ACIK-GIZLI-KRIPTO KANSERLİ HUCRELERI MUTLAKA TEMÎZLENMELIDIR!"
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