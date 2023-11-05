O kadar korktular ki, gözdağı vermek için nükleeri dillerine doladılar! İsrailli bakandan skandal sözler

Abluka altındaki Gazze'yi havadan ve karadan vuran İsrail bir yandan kara birlikleri ile Gazze'ye kuşatmış durumda. Dünyanın dört bir yanından ateşkes çağrıları gelirken İsrail'den gelen açıklama 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Aşırılık yanlısı Otzma Yehudit partisinden bir bakan, İsrail'in Gazze'deki savaştaki seçeneklerinden birinin bölgeye nükleer bomba atmak olduğunu söyledi. Radyo Kol Berama'ya verdiği röportajda bölgeye atom bombası atılıp atılmayacağı sorulduğunda Kültür Mirası Bakanı Amichai Eliyahu 'bu olasılıklardan biri' dedi. Binlerce sivile mezar olan bölgeye insani yardım ulaştırılması ile ilgili de konuşan İsrailli bakan skandal açıklamalarda bulundu.

NAZİ BENZETMESİ

Eliyahu, 'Nazilere insani yardım göndermeyiz' dedi.

'YAŞAMAYA DEVAM ETMEMELERİ GEREK'

Gazze Şeridi kuzeyinin var olma hakkının olmadığını belirten İsrailli bakan, Filistin ya da Hamas bayrağı taşıyan hiç kimsenin yeryüzünde yaşamaya devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Kültür Mirası Bakanı olan Eliyahu, savaş zamanı karar alma süreçlerinde yer alan güvenlik kabinesinin bir parçası olmadığı gibi, savaşı yönlendiren savaş kabinesi üzerinde de söz sahibi değil.

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