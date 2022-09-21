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Gündem O kadar faşist ki Erdoğan’a cevap verirken bile "Türk" diyemiyor!
Gündem

O kadar faşist ki Erdoğan’a cevap verirken bile "Türk" diyemiyor!

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasına küstahça tepki gösterdi. Erdoğan’ın Batı Trakya Türk azınlığıyla ilgili ifadelerine de cevap veren Dendias, Yunanistan’ın azınlık haklarına saygı duyduğunu savundu. Dendias, Batı Trakya Türklerini bir kez daha “Müslüman azınlık” olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 16:58:00 -
O kadar faşist ki Erdoğan’a cevap verirken bile "Türk" diyemiyor!

 yeniakit  Ankara 

Batı Trakya’da yayın yapan Gündem Gazetesi’nin haberine göre, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasına küstahça tepki gösterdi.

Erdoğan’ın Batı Trakya Türk Azınlığıyla ilgili ifadelerine de cevap veren Dendias, Yunanistan’ın azınlık haklarına saygı duyduğunu savundu. Dendias, Batı Trakya Türklerini bir kez daha “Müslüman azınlık” olarak tanımladı.

Batı Trakya ve Türk isimlerini yan yana getiremedi

Dendias şunları kaydetti:

"Türk tarafının iddiaları defalarca kez duyuldu ve cevaplandırıldı. Her şeyden önce Yunanistan, insan haklarına ve tabii ki Müslüman azınlığın haklarına kesinlikle saygı duyan bir Avrupa ülkesidir. Sonuçta rakamlar da bunu kanıtlıyor. Yunanistan'daki Müslüman azınlık büyüyor, genişliyor ve iyi yaşıyor. Türkiye'nin İstanbul'daki Rum azınlığa ne olduğunu ve bir zamanlar sayısı 100 binin üzerinde olan azınlığın bugün nasıl 5 binin altına düştüğüne yanıt vermeye çağırıyoruz."

Nikos Dendias konuyla ilgili açıklamasında, "Ege adaları üzerindeki Yunan egemenliğine itiraz eden ülke, iyi komşuluk ilişkilerinden bahsediyor. Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil olmak üzere yabancı ülkelerin topraklarını işgal eden ülke, Doğu Akdeniz'deki güvenlikten bahsediyor. Türkiye'nin uluslararası hukuka saygı duyması ve bir an önce mantık çerçevesine dönmesi iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

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