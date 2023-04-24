O istihbaratçıdan bomba "Kılıçdaroğlu" iddiası! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman ekolünden olduğu iddialarının artık ete kemiğe büründüğünü belirtti. "Kılıçdaroğlu'na 6’lı masayı kurduran gücün arkasında Alman Federal İstihbarat Başkanlığı’nın olduğu da güçlü bir varsayım. Zira Kılıçdaroğlu’nun oy oranları düşük 4 parti liderini 6’lı masaya alarak uzun süren bir sürecin sonunda oy oranları son derece düşük 4 lidere Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermesi, ayrıca bu 4 partinin belirlediği yaklaşık 20-30 civarındaki milletvekili adayını seçilecek sıralara koyması, ABD ve İngiltere’nin kendisine karşı uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla yapılmış bir psikolojik harp stratejisi ve taktiği idi" ifadelerini kullanan Orakoğlu, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Öncelikle sormamız gereken soru; CHP’nin, kendisine bu derece güvensiz ve toplumsal karşılığı olmayan parti ve parti liderlerine Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve milletvekilliği listelerini neden açtığının sorgulanması olmalıdır. Kılıçdaroğlu CHP’sinin Alman Federal İstihbarat birimi ve yetkilileriyle PENTAGON’un ‘kazanamayacak aday’ söylemini hangi stratejik hamlelerle ekarte edip Millet Koalisyonu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmayı başardığını da sorgulamamız bana göre elzemdir. Zira 6’lı masa kurulurken 4 parti liderine bir oy hakkı verilerek Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vaadinde bulunulması, masayı olabildiği kadar kalabalık tutarak Meral Akşener’in 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi olası itirazına karşı Millet Koalisyonu adayı belirlenirken Kılıçdaroğlu’na oy verecek el sayısını arttırarak Cumhurbaşkanı adayı seçilmesini garantilemek için Meral Akşener veya İYİ Parti’ye bu konularda bilgi verilmemesi açık bir kumpas’a işaret eder sanırım. Nitekim tam da öyle oldu, 3 Mart 2023 günü Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi için bir araya geldiklerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmayı bekleyen dört parti lideri Kılıçdaroğlu için el kaldırdı. Kılıçdaroğlu kendisi için kalkan elleri boş çevirmedi ve siyasi rüşvet olarak da partililerinin itirazlarına rağmen dört partiye milletvekilli adaylığı verirken seçildiği taktirde 4 parti liderini Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na getireceği sözü ve belgeleri imza altına alındı.

KILIÇDAROĞLU ALMAN EKOLÜNDEN Mİ? 6’LI MASA’NIN KURULUŞU’NDA ALMAN FEDERAL İSTİHBARAT BİRİMİNİN ROLÜ NE? ALTILI MASA ZİRVE BİLDİRİSİNE ALMANYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JÜRGEN SHULZ TARAFINDAN SON ŞEKLİ Mİ VERİLDİ?

Kılıçdaroğlu’nun Alman ekolünden olduğu iddiaları ete kemiğe bürünmüş görünüyor. Kılıçdaroğlu'na 6’lı masayı kurduran gücün arkasında Alman Federal İstihbarat Başkanlığı’nın olduğu da güçlü bir varsayım. Zira Kılıçdaroğlu’nun oy oranları düşük 4 parti liderini 6’lı masaya alarak uzun süren bir sürecin sonunda oy oranları son derece düşük 4 lidere Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermesi, ayrıca bu 4 partinin belirlediği yaklaşık 20-30 civarındaki milletvekili adayını seçilecek sıralara koyması, ABD ve İngiltere’nin kendisine karşı uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla yapılmış bir psikolojik harp stratejisi ve taktiği idi. Bu stratejik hamlesine rağmen Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere’nin önemli dergileri ve gazeteleri tarafından kazanması çok zor, en zayıf halka seçildi. ‘Erdoğan gibi karizmatik değil’ başlığıyla Kılıçdaroğlu’na tam destek vermedikleri gibi Başkan Erdoğan’ın kazanmasının çok güçlü olduğunu belirtiyorlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, ‘Altılı zirve bildirisinin bir ülkenin büyükelçisine gönderildiği’ iddiasını köşesine taşıdı. Hüseyin Likoğlu, “6’lı masada Brexit gölgesi” başlıklı yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili iddiasındaki ismin Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz olduğunu öne sürdü. Likoğlu yazısında “Bu AB soslu bildirinin perde arkası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bomba açıklamasıyla bambaşka bir boyut kazandı. Soylu, bildiri metninin imzalanmadan önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından emekli bir büyükelçi eliyle Almanya’nın Ankara büyükelçisi JÜRGEN SHULZ’A iletildiğini, metnin gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ilân edildiğini söyledi.’’ ifadelerini kullandı. (…)"