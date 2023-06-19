O istihbaratçı, "Utanılacak şeyler" diyerek CHP’deki son gelişmeyi duyurdu! Rezalet ki ne rezalet

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, CHP’deki bitmek bilmeyen koltuk kavgasını köşesine taşıdı. Parti içinde Tunceli lobisiyle Trabzon lobisinin karşı karşıya geldiğini ifade eden eski istihbaratçı Orakoğlu, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Hiziplerin partisi CHP büyük bir mağlubiyet yaşadı. Parlattıkları adayları, CHP’nin kemikleşmiş oylarından bir gram fazlasını almayı başaramadı. Kendi beceriksizlikleri ile 4 tane minik sağ partiyi de Meclis’e soktular. Ortada hiçbir başarı söz konusu değil. Şimdi de birbirlerine düşmüş durumdalar. Türkiye’yi yönetmek gibi bir dertleri yoktu zaten. Başından beri bir koltuk kavgası vardı. Şimdi o kavga parti içerisine yayılmış durumda. Buradan bir şey çıkmayacak. Çünkü CHP’de lobiler var. Tunceli lobisiyle, Trabzon lobisi şu anda karşı karşıya gelmiş durumda. Hizipler, klikler var. Türkiye’yi yönetmeye aday bir siyasi parti için gerçekten utanılacak şeyler bunlar. Onun için CHP’nin artık Türkiye gündeminden düşmesi gerekiyor. CHP ile ilgili hiçbir şey konuşulmaması lazım. Ortada mağlup olmuş, yok olmuş, bitmiş, tükenmiş, Türkiye’ye hiçbir şey vadedemeyecek hale gelmiş bir enkaz var. O enkazı konuşarak, Türkiye’deki konuşulması gereken olumlu gündemi daha fazla arka plana atmamak gerekiyor. (…)”



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