O ismin gelini çıktı! Sedef Kabaş'ın kayınpederi cami yakmış

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler ettiği için tutuklanan Sedef Kabaş'la ilgili çok önemli bir bilgiyi köşesine taşıdı. Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Kabaş'ın "Kıbrıs'ta cami bile yaktık" diyen Özel Harp Dairesi eski Başkanı Sabri Yirmibeşoğlu'nun gelini olduğunu belirten Ramoğlu, Uğur Dündar-Sedef Kabaş ilişkisine dair de bomba cümleler kullandı. İşte Ramoğlu'nun çok konuşulacak o yazısı:

"Önce yalan ve iftiralarla milleti böldüler. Şimdi de 'hakaretlerle' milleti kışkırtıyorlar. Niyetleri iç karışıklık çıkarmak... Amaçları Türkiye ile ABD ve AB'nin arasını açmak.

Ülkede gerginlik çıkarıp kargaşaya yol açmak istiyorlar... Bu yüzden milletin sabrını taşırmaya çalışıyorlar.

Reis sevdalılarının 15 Temmuz'da tankların önüne nasıl yattığını unuttular ama.

Sedef Kabaş FETÖ taktiğini uygulayan bir aparattır... Uğur Dündar, Engin Özkoç, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Semih Gökayaz, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile türevleri de...

Ahlaksız gazetecinin tutuklanması Bay Kemal ve dostlarını çıldırttı, Uğur Dündar ise tehditlere başladı...

(...) Sedef Kabaş Londra'da doğan ve orada eğitilen bir ahlaksızdır.

Darbeci ve algı uzmanı yalancı bir kadındır.

İfadeye giderken ters kelepçe takıldı algısı vermek için ellerini nasıl da arkasına bağladı...

Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in talebesidir.

"Halka basit ve büyük yalanlar atın ve bu yalanları sürekli tekrar edin" diyen CHP'ye akıl hocalığı yapan bir ahlaksızdır.

Bay Kemal'in diline doladığı "128 Milyar dolar nerede?" palavrasıyla 'Reis'e lüks yat yapıldı' yalanının mucidi de odur.

Daha da vahim olanı "Atatürk'ün Selanik'teki evini biz bombaladık.

Kıbrıs'ta cami bile yaktık" diyen Özel Harp Dairesi eski Başkanı Sabri Yirmibeşoğlu'nun gelini olmasıdır.

***

Onu ilk keşfeden 'böcekçi' Uğur Dündar'dır.

Elinden tutup kanal kanal gezdiren, puştlukları öğretip medyaya salan da odur...

Kadın televizyonda 'öküz' diyor, 'ahır' diyor, zibidi takımı seyrediyor.

Haliyle ahırın küçük baş üyesi tutuklanınca kuduruyorlar...

Bunlara göre 'hakaret' etmek fikir özgürlüğüymüş.

Oysa 'hakaret' suçtur!

Reis'e yapılanlar 5. kol faaliyetidir.

Ama bu saldırıların artmasının esas sebebi, onca yalan ve iftiraya rağmen Reis'in gerçek anketlerde, açık ara önde olmasıdır… Bu durum da CHP ve dostlarını kudurtuyor. (...)"