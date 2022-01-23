O isme çok sert tepki: Ağız çanaklarınızdaki cerahati...

Esra Elönü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağzı alınmayacak hakaretler savuran sözde gazeteci Sedef Kabaş'a isim vermeden çok sert tepki gösterdi. Elönü, Star gazetesindeki yazısında, "Bazılarınızın suluk diye taşıdığı şeyin bazılarında 'salyalık' olarak tecessüm etmesi, bizi sabrımızdan utandırıyor. Siz, ağız çanaklarınızdaki cerahati sıçratıp altına 'atasözü' yazınca bir şey söylemiş olmuyorsunuz, sıvamış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı. İşte Elönü'nün Sedef Kabaş isimli edepsize tarihi kapağı:

"Bazılarınızın suluk diye taşıdığı şeyin bazılarında "salyalık" olarak tecessüm etmesi, bizi sabrımızdan utandırıyor. Ellerinizde leş aynalara bakarak hakaret etmenizin sonucu hakikatin ahıdır. Türkiye siyasi tarihinde en çok hakarete uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör diyenlerin tarihi ve arşivleri hangi taraflarıyla okuduklarına delil olacak şeyler yaşıyoruz.

Kağıdın şerefiyle oynarım düşüncesiyle mezkur canlının adını yazmıyorum. Siz, ağız çanaklarınızdaki cerahati sıçratıp altına "Atasözü" yazınca bir şey söylemiş olmuyorsunuz, sıvamış oluyorsunuz. Aptal yerine koyduklarınız bile iptal.

Kin musluğunu istediği kadar açan sanatçılarınız hakaret edince metafor diyerek sıvışıyorsunuz. Ekran kartlarınız hakaret edince adı "Atasözü" oluyor.

Zekasıyla oynadığınız bu millet, onuruyla oynatacak kadar da ebleh değil.

Öyle Goebbels imzasıyla, mabadınızın müziğine uydurduğunuz gürültüyü, çer çöp entellerinize Mozart sonatı diye yutturabilirsiniz. Yutmaya müsait olanın çiğnediği tek şey de zaten şerefidir.

Varın eğlenin, salyalıklarınızı değiştirin, kahkahalarınızı yarıştırın, böğürtülerinizi süsleyin renklendirin ama "büyükbaş" diye itham ettiğinize bu millet de, adalet de, vicdan da "Hösssst" deme hakkını kullandığında çavlamayın.

Elinize iki tane yumurta kartonu geçince stüdyo kurup, hakaret konforu yüksek ahırlar oluşturuyorsunuz anladık, kalbiniz çirkefliğe tur bindirmiş, gübresiz de yeşeren tek nefret ağacı da sizden sadır olmuş onu da bildik, saç baş yolup deli gömleğini kombinleyecek moda ikonları da sizsiniz tamam anlıyoruz ama size kötü bir haberim var "BEKLEYECEKSİNİZ". Sandığı, hakikati, demokrasiyi bekleyeceksiniz. 2023'ü bekleyeceksiniz...

Ne diyeyim Büyükbaşın derdi de büyük olur derler. Bakın bu sek atasözü. Öyle modifiye fukarası yamultulmuş sözlerden değil.

Hiçbir şey olduğunuzu görmek için bekleyeceksiniz.

Neyse ben çıkayım da siz de,

Eleştiri diyerek bataklığı ve kanalizasyonu eşelediğiniz o ışıl ışıl gübre hasılatınızı bize "ifade özgürlüğü" diye yutturamadığınız gerçeğiyle yüzleşin.

Lütfen veteriner ambulanslarını da meşgul etmeyin."