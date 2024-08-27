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Spor O isimler Paralimpik Türk bayrağını taşıyacak! Taktik değişiyor: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyorlar
Spor

O isimler Paralimpik Türk bayrağını taşıyacak! Taktik değişiyor: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-08-27 23:19:00 - 2024-08-27 23:23:09
O isimler Paralimpik Türk bayrağını taşıyacak! Taktik değişiyor: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyorlar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarın yapılacak açılış töreninde Türk bayrağını, paralimpik madalyalı milli sporcular yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıyacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yarın yapılacak açılış töreninde Türk bayrağını, paralimpik madalyalı milli sporcular yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıyacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Sevilay ve Mahmut'un, yarın Concorde Meydanı'ndaki açılış töreninde kafilenin en önünde bayrak taşıyıcılar olarak yer alacağını duyurdu.

Milli sporcular Sevilay ve Mahmut'un Tokyo 2020'de tarihi başarılar elde ettiğine dikkati çeken bakan Bak, "Yeni heyecan ve umutlarla Paris'teyiz. Birbirinden değerli sporculara sahibiz. Tarihimizin en yüksek katılımıyla 15 farklı branşta mücadele edeceğimiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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