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Dünya O isimden terör ülkesine sert tepki: İsrail'le savaşmak görevdir!
Dünya

O isimden terör ülkesine sert tepki: İsrail'le savaşmak görevdir!

Dünya Kudüs Günü nedeniyle devlet televizyonuna konuşan İran dini lideri Ayetullah Hamaney, "İsrail bir ülke değil terör üssüdür. İsrail'le savaşmak kamu görevidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:19:00 -
O isimden terör ülkesine sert tepki: İsrail'le savaşmak görevdir!

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Dünya Kudüs Günü nedeniyle devlet televizyonunda konuştu. Hamaney, tüm Müslüman devletleri terör üssü olan İsrail'e karşı savaşmaya çağırdı.

Filistin'in hala canlılığını koruyan önemli bir mesele olduğunu belirten Hamaney, “Zalim kapitalist politikalar bir milleti kendi evinden, yurdundan kopararak yerine işgalci terör rejiminin geçmesini sağladı” dedi.

Hamaney, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan Yahudi katliamına işaret ederek, “Eğer Avrupalılar iddia ettikleri gibi İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere zulmettiler ise bunun intikamını bir Orta Doğu ülkesini işgal ederek mi alıyorlar? Batılı ülkeler, işgalci siyonist İsrail rejimini destekleyerek demokrasi ve insan hakları söylemlerinin nasıl yalan olduğunu gösteriyorlar” ifadesini kullandı.

İsrail bir devlet değil terör üssü

İsrail'in bir devlet değil terör üssü olduğunu öne süren Hamaney, “Siyonistler daha ilk günden itibaren işgal ettikleri Filistin topraklarını bir terör yuvasına dönüştürdüler. İsrail bir devlet değil. Filistinliler ve diğer Müslümanlara karşı kullanılan terör üssüdür. Bu rejim ile mücadele aslında terör ve zulme karşı mücadeledir. Bu rejime karşı savaşmak için bir kamu görevidir” dedi.

Hamaney, “Müslüman devletlerin Kudüs konusunda işbirliği yapması, Siyonistler için büyük bir kabustur” dedi. 

 

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Yorumlar

Kemalettin Osmanlı

Bu şiilerde ha bire çıkıp şöyle yapacağız böyle yapacağız diyorlar. Bugüne kadar bir tane kafirle savaşmadıkları gibi bugünde bir cacık yapacakları yok. İşleri güçleri kolpa. Kolpaçino İran.
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