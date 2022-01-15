O isimden sert tepki: Kendileri de bir cemaat olan tipler...

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Enes Kara'nın intiharı üzerinden İslam'a ve Müslümanlara saldıran solak çevrelere çok sert tepki gösterdi. "Cumhuriyet'inden Birgün'üne neredeyse laik-sol gazete, o gazetelerde yazanlar tek bir merkezden talimat almış gibi aynı şeyi söyleyip duruyorlar. Bu nasıl özgürlükçülük, bu nasıl insani bakıştır?" diye soran Övür, "Bu tipik 28 Şubat mantığı" ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Övür'ün solak zihniyetin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren yazısının ilgili bölümü:

"Günlerdir genç yaşta ölüme sürüklenen Enes Kara üzerine yazılanları okuyorum. (...) Kendileri de bir "cemaat" olan laik aydınlar, gazeteciler, solcular hep birlikte ayağa kalkıp bağırıyor:

"Gerici kuşatma intihar getirdi."

"Bu bataklık kurutulmalı" ya da "Tarikat yurdunda baskı intihar getirdi."

Cumhuriyet'inden Birgün'üne neredeyse laik-sol gazete, o gazetelerde yazanlar tek bir merkezden talimat almış gibi aynı şeyi söyleyip duruyorlar. Bu nasıl özgürlükçülük, bu nasıl insani bakıştır?

(...) Tek dertleri toptancı bir yaklaşım ve klasik ezberle dini değerleri suçlu ilan etmek. Oysa bu türden sıkışmalar, bunalımlar, anlam arayışları sadece o çevrelerde yaşanmıyor. Her toplumsal kesimde benzer sıkışmalar, bunalımlar yaşanıyor ve bu hepimizin sorunu.

(...) Böyle derin bir acıyla karşı karşıyayken, nedense demeyeceğim, çünkü bilinçli bir biçimde Türkiye'de sadece dindar çevrelerde bu tür aile içi baskılar yaşanıyor gibi bir mantık yürütülüyor. Bu doğru değil... Bugün Batı toplumlarında durum daha da vahim ve derin bir toplumsal bunalım yaşanıyor... İntihar oranları, en gelişmiş Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde inanılmaz boyutlarda.

Bu gerçekler ortada dururken, bizdeki aydınlanmacılar, ne zaman benzer bir olay yaşansa işi getirip İslam'a bağlıyor. Bu tipik 28 Şubat mantığı... Daha doğrusu tektipçi, jakoben bir yaklaşım. Medyada, aydınlar arasında, siyasette Özgür Özel gibi tektipçilerin sayısı hiç de az değil. 28 Şubat darbecileri içeride ama ne yazık ki zihniyetleri hâlâ medyada, siyasette varlığını sürdürüyor ve her fırsatta yeniden hortluyor. (...)"