O isimden FOX'un sunucusuna olay öneri! Soyunurken bunu yap!

Hikmet Genç, canlı yayında bir anda bağırıp çağırmaya başlayan, ardından da elindeki kalemi kameraya doğru fırlatıp, masadaki su dolu bardağı kırarak yayını terk eden FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilginç bir öneride bulundu. "Daha da iyi bir rating istiyorsan, 'millet aç' deyip canlı yayında soyun... Soyunurken kameraya hıyar fırlat... Böylece sebze meyve fiyatlarına dikkat çekmiş olursun" ifadelerini kullanan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Portakal abisinin yerini dolduracak ya...

Kolay değil tabii...

Etki ajanlığı yapacaksın. Çarpıtma haber sunacaksın. Manipüle edeceksin, hiçbir şey bulamazsan kurgulayacaksın, oynayacaksın...

Sonunda patlatacaksın coşkuyu, vereceksin odunu!..

Tepeli de onu yapmış.

Haberi sunarken Türkiye'nin içler acısı haline dayanamamış, bir anda çıldırmış, elindeki kalemi fırlatmış, elinin tersiyle su dolu bardağa bir koymuş...

Yani elinden geleni yapmış Tepeli. Gelsin ratingler. İki gündür gündeme...

Bak görüyor musun, adamdaki hassasiyeti. O da dayanamadı, canlı yayında bardağı fırlattı!..

Yetmez!..

Daha iyisini yapabilir.

Mesela Kılıçdaroğlu'nun baskınlarına katılsın. Orada kapıda kalsın, kapıyı yumruklasın...

Daha da iyi bir rating istiyorsa, 'millet aç' deyip canlı yayında soyunsun...

Soyunurken kameraya hıyar fırlatsın...

Böylece sebze meyve fiyatlarına dikkat çekmiş olur...

Hem farkındalık oluşturur, hem de süper rating alır!.."