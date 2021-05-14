  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ya Kahhar! İsrail askerinin Gazze sınırındaki hazırlığı böyle görüntülendi

Lübnanlılar dikenli telleri aşarak Filistin'e giriyor!

Terör devleti İsrail, 1 hamile kadın ve 4 çocuğun bulunduğu 6 kişilik aileyi katletti!

Avukat Gülden Sönmez: Gazze katliamlarının sorumluları, Mavi Marmara'da kan döken suçlular hesap vermeli

Yenilen pehlivan güreşe doymaz! Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı

Millet sağlık derdinde Meral Akşener seçim derdinde!

Silahlı İsrail askerine cansiperane direniş gösteren Filistin gençleri İsrail'i yakacak!

Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal 'İsrail' adımı! Türkiye'den sert tepki geldi

İsrail'in 'Filistinli' katliamı! Şehit sayısı 122'ye yükseldi

İşte zalim İsrail'i kalbinden vuran silahlar
Kayseri'de ev baskını! Çatışma çıktı: Yaralılar var
Sevmeye giden vatandaşlara uyarı: Çok tehlikeli, sakın yaklaşmayın!
İngiliz vekillerden Türkiye şikayeti
PFDK'dan Beşiktaşlı 2 futbolcuya ceza!
Gündem O isimden flaş öneri: Müslüman devletler ordularına İsrail’e yöneltsin
Gündem

O isimden flaş öneri: Müslüman devletler ordularına İsrail’e yöneltsin

​İşgalci siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırılarıyla başlayıp tüm Filistin'e bombalar yağdırmasına tepki gösteren Hüseyin Yılmaz, Müslüman ülkelere fiili müdahale çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 22:53:00 -
O isimden flaş öneri: Müslüman devletler ordularına İsrail’e yöneltsin

Siyonist işgalcilerin Kadir Gecesi günü, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yapmış olduğu saldırıların ardından topyekün Filistinlilere silah ve bombalarla saldırmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bugün Diyarbakır'daki İslami STK'lar, gıyabi cenaze namazı kılıp binlerce kişinin katılımıyla kitlesel basın açıklaması yaptı.

Kitlesel basın açıklamasına katılan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’dan dikkat çeken açıklamalar

Filistin'de her yıl siyonist vahşetin yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Siyonistler Mescid-i Aksa'yı ve Gazzeyi sürekli bombalayıp Müslümanlara saldırıyor, onları şehid ediyor. Dünya bu zulme kör ve sağır. Fakat siyonistlere bir taş değdiğinde ise bütün medya ve dünya ayağa kalkıyor. Orada tonlarca ağırlıktaki bombalarla Filistinlilerin evlerini içindeki insanların üzerine yıkıp şehirler yerle bir ediliyor ve masum çocukları katlediliyor. Dünya bunları görmüyor, çünkü medya siyonistlerin kontrolünde. Dünya ülkeleri de bu zulme sessiz." ifadelerini kullandı.

"İsraile fiili müdahale yapılması lazım, aksi takdirde bu zulüm devam edecek"

İsrail zulmünün bitmesi için dünyanın sessizliğini sona erdirmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu sessizliğin bitmesi Müslümanların harekete geçmesiyle olur. Aksi takdirde bu zulüm devam edecek. Filistin'de taşlara karşı uçaklar ve bombalar kullanılarak orantısız bir güç uygulanıyor. Ne zaman ki Müslüman devletler harekete geçip savaş uçaklarını ve ordularını israil'e yönelirse bu savaş biter." şeklinde konuştu.

Müslüman ülkelerin israil'e müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Müslüman devletler harekete geçtiği zaman Avrupa ve diğer dünya ülkeleri Bosna'da olduğu gibi ayağa kalkıp savaşı bitirmeye çalışırlar. Hatırlanacağı üzere Bosna'da Müslümanların katledilmesine seyirci kalan dünya ülkeleri, Müslüman mücahitlerin oraya yönelmesiyle akan kan hemen durdu ve ateşkes ilan edildi. Bu yüzden Müslüman ülkelerin bir an evvel harekete geçip israile fiili müdahale etmesi lazım. Aksi takdirde bu zulüm devam edecek ve bizde kınamayla yetineceğiz." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Öztürk ÖZİSLAM

Hangi Müslüman ülke? Hangi ordu? Hepsi emperyalist ve siyonistlerle işbirliği içinde. İran desen ŞİA mezhebini İslam dünyasında hakim kılmak için İsrail gibi Müslüman kanı akıtmaya devam ediyor. İslam ülkelerinin rejimleri ve yönetimleri değişmediği sürece İslam ülkelerinin orduları ancak birbirlerine namlulu doğrultusunda.
  • Yanıtla

Vanlı Mehmet

Ha.... sen kimsin. once kendi halkını kurtar da sonra Filistin'i düşün
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Uyanış Büyük Selçuklu'da 32. Bölüm öncesi flaş gelişme! Faysal ölüyor mu?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da 32. Bölüm öncesi flaş gelişme! Faysal ölüyor mu?

TRT 1'in reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 32. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sencer'in Faysal'ı mağlup edi..
Gazze'de çocuklar ölürken bakın o ne yapıyordu! Tepki yağıyor
Dünya

Gazze'de çocuklar ölürken bakın o ne yapıyordu! Tepki yağıyor

İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk demeden sivilleri katlettiği saatlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sosyal medya ..
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri lokomotif vazifesi görüyor
Ekonomi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri lokomotif vazifesi görüyor

Türkiye’de teknolojik bilginin üretilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, ileri teknolo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay