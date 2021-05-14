O isimden flaş öneri: Müslüman devletler ordularına İsrail’e yöneltsin

Siyonist işgalcilerin Kadir Gecesi günü, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yapmış olduğu saldırıların ardından topyekün Filistinlilere silah ve bombalarla saldırmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bugün Diyarbakır'daki İslami STK'lar, gıyabi cenaze namazı kılıp binlerce kişinin katılımıyla kitlesel basın açıklaması yaptı.

Kitlesel basın açıklamasına katılan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’dan dikkat çeken açıklamalar

Filistin'de her yıl siyonist vahşetin yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Siyonistler Mescid-i Aksa'yı ve Gazzeyi sürekli bombalayıp Müslümanlara saldırıyor, onları şehid ediyor. Dünya bu zulme kör ve sağır. Fakat siyonistlere bir taş değdiğinde ise bütün medya ve dünya ayağa kalkıyor. Orada tonlarca ağırlıktaki bombalarla Filistinlilerin evlerini içindeki insanların üzerine yıkıp şehirler yerle bir ediliyor ve masum çocukları katlediliyor. Dünya bunları görmüyor, çünkü medya siyonistlerin kontrolünde. Dünya ülkeleri de bu zulme sessiz." ifadelerini kullandı.

"İsraile fiili müdahale yapılması lazım, aksi takdirde bu zulüm devam edecek"

İsrail zulmünün bitmesi için dünyanın sessizliğini sona erdirmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu sessizliğin bitmesi Müslümanların harekete geçmesiyle olur. Aksi takdirde bu zulüm devam edecek. Filistin'de taşlara karşı uçaklar ve bombalar kullanılarak orantısız bir güç uygulanıyor. Ne zaman ki Müslüman devletler harekete geçip savaş uçaklarını ve ordularını israil'e yönelirse bu savaş biter." şeklinde konuştu.

Müslüman ülkelerin israil'e müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Müslüman devletler harekete geçtiği zaman Avrupa ve diğer dünya ülkeleri Bosna'da olduğu gibi ayağa kalkıp savaşı bitirmeye çalışırlar. Hatırlanacağı üzere Bosna'da Müslümanların katledilmesine seyirci kalan dünya ülkeleri, Müslüman mücahitlerin oraya yönelmesiyle akan kan hemen durdu ve ateşkes ilan edildi. Bu yüzden Müslüman ülkelerin bir an evvel harekete geçip israile fiili müdahale etmesi lazım. Aksi takdirde bu zulüm devam edecek ve bizde kınamayla yetineceğiz." dedi.