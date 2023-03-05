O isimden çok sert sözler! Meral Akşener gidip iki tokat atabilir

Soros'un fonladığı t24'te köşe karalayan Yalçın Doğan, altılı masadan ayrılan Meral Akşener'e çok sert sözlerle yüklendi.

Akşener'in "yüzyılın çarkı"na imza attığını savunan Doğan, özetle şunları kaydetti:

"Perde arkasında neler dönüyor?..

"- Şahsi hırslar...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Kuyruklu yalanlar...

- Dayatmayla karşılaştık...

- Linç edildik...

- Noter masası."

Sanırsınız ki, bu suçlamaları iktidar sahipleri muhalefet liderlerine söylüyor.

1946'da Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçmesinden bu yana görmediğimiz "bir siyasi intihara" tanık oluyoruz.

"Yüzyılın felaketinden sonra, tarihe geçecek, yüzyılın intiharı, yüzyılın çarkı" niteliğindeki, bu suçlamalara imza atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Ağır suçlamalar ve eski MHP alışkanlıklarının depreştiği bir üslup ve söylemle, Akşener Altılı Masa'yı deviriyor.

Hepsi yalanmış

Altı muhalefet partisini bir araya getiren Altılı Masa 22 Şubat 2022 günü kuruluyor.

Bir yıldır, o masanın ikinci büyük partisinin lideri olarak Meral Akşener sayısız kez:

"Masa dağılmaz... Bizim Cumhurbaşkanı adayımız bu masadan çıkacak... Bu ucube rejimi Altılı Masa değiştirecek..."

Buna benzer sayısız vaatler, iktidara acımasız eleştiriler, ağzını her açtığında en ağır sözlerle iktidara hücum etmeler...

"Hepsinin yalan ve sahte olduğunu dün gösteriyor, masayı deviriyor."

Hem de, büyük bir hırs ve neredeyse intikam duygularıyla dolu bir üslupla.

Attığı imzaları unuttu

Altılı Masa bir yılda on iki toplantı yapıyor.

Her toplantıdan sonra Akşener'in açıklamaları Altılı Masa'ya güven ve erdem içeren nitelemelerle dolu.

200 sayfayı aşan yol haritaları, törenler, nezaket gösterileri...

"Attığı imzalar, verdiği sözler."

Hatta, en son önceki gün ortak adayda buluşulacağına, ortak adayın pazartesi günü ilan edileceğine ilişkin açıklamaya attığı imza.

"Attığı imzaları inkâr ediyor, verdiği sözleri unutuyor, onları hiç umursamadan çiğniyor."

Bu ölçüde kendisini bağlayan, söz veren ve son anda yüz seksen derece çark eden bir siyasetçiye halk bundan sonra ne ölçüde güvenir?..

Ne güvenmesi?.. Onu siyasetin çöplüğüne atar, orada bırakır!.. (...)"