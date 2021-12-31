O isimden bomba öngörü: 2022'de büyük ihtimalle 15-18 olur

Abdurrahman Yıldırım, Habertürk'teki yazısında, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın "Enflasyonun 2022 yılını büyük ihtimalle yüzde 15-18’den tamamlayacağını tahmin ediyorum” sözlerine yer vererek, enflasyonun 2022 seyrine dair ipuçları verdi. İşte o dikkat çekici yazı:

"Sakin girdiğimiz bir yılı büyük dalgalanmayla bitiriyoruz. Yılın başında yüzde 10 büyüyeceğimizi kimse bilmiyordu. Enflasyonun kendini katlayacağını tahmin eden yoktu. Anadolu Ajansı’nın düzenlediği anket de, Bloomberg HT, Reuters gibi benzer bir sonuç verdi. Aralık ayı için yüzde 8.5 enflasyon tahmin ediliyor. Bu da 2021 yılı enflasyonunu yüzde 30’a çıkartıyor.

Yeni yıla 20 yıldır görmediğimiz düzeyde yüksek bir enflasyonla giriyoruz. Yüzde 30’un üzerindeki enflasyonları en son 2002’de geride bırakmıştık.

KUR İSTİKRARININ ÖNEMİ

-Nasıl ki 2021 yılına yüksek kur artışı ve yüksek enflasyon damga vurduysa 2022’yi de aynı verilerin domine etmesi beklenebilir. Enflasyonun yükselişi durdurulur ve düşüş eğilimine sokulursa döviz kurunun kontrol edilmesi kolaylaşır, beklentilerin ve faizlerin de.

-Fiyat artışlarının kontrol altına alınmasının kolay ve en kestirme yolu ise döviz kurunun istikrarından geçiyor. Aynen aralık ayında beklenen yüksek enflasyonun en büyük sebebinin kurun sıçramasında olduğu gibi.

-Neyse ki 20 Aralık’taki operasyonla kurdaki tırmanma bıçak gibi kesildi. Dolar kurunda yaklaşık yüzde 30 gerileme meydana geldi. Yine bu gerilemedir ki, aralık ayındaki sıçramanın ardından ocak ayında enflasyonun düşebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

-Bu iddiayı önce Türkiye Perakendeciler Federasyonu ortaya attı. Başkan Yardımcısı Ali Kaya market ürünlerinde yüzde 20-30 düzeyinde başlayan fiyat düşüşlerinin bir ay içinde yüzde 40’a kadar varacağını iddia etti.

FİNANS OFİSİ BAŞKANI NE DİYOR?

-Bloomberg HT’ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan çalkantılı dönemlerde kur geçişkenliğinin normal zamanlara göre çok kısa sürdüğünü belirterek “Aralık enflasyonu ne kadar yüksek gelirse ocak da o kadar düşük gelecektir. Asıl kur geçişkenliğine marttan sonra bakacağız” dedi.

-“Aralık ayı geleceğe dair enflasyon beklentileri açısından baz alınacak bir ay değil” diyen Göksel Aşan bu ayın fiyatlamalarında ciddi köpükler olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Tasarruf sahipleri ocaktaki eksi enflasyonu da dikkate almasınlar, baz etkisiyle olacaktır. Şubattan sonraki enflasyon önümüzdeki dönemin yol göstericisi olacaktır.

-Asgari ücretten enflasyona geçişkenlik 3-3.5 puan civarında olacaktır.

-Enflasyonun 2022 yılını büyük ihtimalle yüzde 15-18’den tamamlayacağını tahmin ediyorum.”

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ NEYE BAĞLI?

-Eğer enflasyon 2022’yi Göksel Aşan’ın belirttiği bandın alt kısmında yani yüzde 15 civarında tamamlarsa iki yıllık aradan sonra aynı düzeye gelmiş olacağız. Enflasyon bir yılda bir kat arttıktan sonra bir yılda yaklaşık yarı yarıya düşecek.

-Bu mümkün mü? Ancak birkaç koşulla mümkün olabilir.

-Bir kere mümkün olması, döviz kurunu kontrol altında tutmasına bağlı. Kur zıplamalarından enflasyona geçişkenlik oluyor.

-Enflasyon dünyada yönünü aşağıya çevirecek ki, dışarıdan giderek artan oranda enflasyon ithal etmeyelim.

-Tarım ve enerji üretimi açısından mevsim koşullarının normal seyretmeli ki, hem dünya hem Türkiye’de gıda fiyatları enflasyonu beslemesin.

-Çift haneye varan büyüme hızının normal seviyelerine de inmesi gerekiyor. Yüksek büyüme sağlamak için faizlerin aşırı düşürülmesi ve parasallaşma enflasyonu yükseltiyor.

-Bu açıdan bakınca 2022’nin bir seçim yılı veya seçime hazırlık yılı da olmaması lazım. Ancak bu zor. Çünkü seçim tarihi yaklaştı ve ekonomide kararları verenlerin siyasi kariyeri seçimlere bağlı. Seçim de ekonomiyi normal rayından çıkartıyor.

-Kur ve enflasyonun domine ettiği bir yıldan, siyasetin de eklenmesiyle üçlünün baskın hale geleceği yeni yıla giriyoruz. Haydi hayırlısı. (...)"