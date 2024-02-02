O isimden Beşiktaş yönetimine rest! Perişan etti: 3 ay katılım olur mu bilinmez! Başına gelenlere inanamadı
Devre arası transfer döneminde kadrosuna sadece Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson'u katan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer sezonunda kadroya katılan fakat bekleneni veremeyen o yıdız futbolcu Beşiktaş yönetimine rest çekti. İşte ayrıntılar....
Beşiktaş, sezon başında transfer edilen bir futbolcusuyla daha yollarını ayırmak için harekete geçti..
Siyah-beyazlı yönetim, senelik 2.5 milyon kazanan Ante Rebic'in 2025'te bitecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmek istiyor..Fanatik'in haberine göre Hırvat futbolcu bu ayrılığa sıcak bakmıyor..
Beklentilerin altında kalan yıldız futbolcunun düzenli olarak oynayamamaktan şikayetçi olduğu belirtildi..30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla bu sezon 20 maçta forma giydi..Hırvat oyuncu bu maçlarda 1 gol 5 asistlik performans sergiledi..
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