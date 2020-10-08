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Gündem O isimden 81 ilin valisine flaş çağrı: Haksızlık yapmayın, belgelerini verin
Gündem

O isimden 81 ilin valisine flaş çağrı: Haksızlık yapmayın, belgelerini verin

yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’den 81 ilin valisine flaş bir çağrı geldi. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından kendilerine gönderilen yazılara rağmen gereğinin valiler tarafından yapılmadığına dikkat çeken Latif Selvi, “Vefa Sosyal Destek gruplarında görev alan öğretmen arkadaşlarımızla ilgili valilerimizden şikayetçiyiz. Valilerimiz öğretmenlerimize karşı haksızlık yapıyorlar. Fedakarca destek grubunda görev yapan öğretmenlerimize başarı belgeleri verilmelidir.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:58:00 - 2020-10-08 16:47:58

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı. 

“Dijitalleşme eğitim-öğretim ortamını asla temin etmiyor”

Salgın sürecinde yapılan eğitimin sadece Türkiye’de değil dünyada hiç yaşanmayan bir durum olduğunu hatırlatan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, “Dijitalleşme bir imkan sunuyor ama; öğretmen, okul ve öğrenci birlikteliğiyle şekillenen eğitim-öğretim ortamını asla temin etmiyor.” şeklinde konuştu. 

“Okullar virüs yuvası olabilir mi?”   

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde alınan kararlar doğrultusunda okullarda pazartesi itibariyle yüz yüze eğitimin başlayacağına dikkat çeken Latif Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Velilerimizin endişe duymasına gerek yok. Okullarımızda azami düzeyde tedbirler alınmamaktadır. Bazen ‘okullar virüs yuvası olabilir mi?’ deniyor… Bu mümkün ve dünyanın pek çok yerinde oldu, okullar yeniden kapatıldı. Elbetteki herhangi bir sorun olması durumunda sağlık konusu öncelik olmalıdır”  

Latif Selvi’den 81 il valisine çağrı: Bu haksızlığı yapmayın!

Türkiye’nin her bir köşesinde öğretmenlerin ‘Vefa Sosyal Destek’ gruplarında yer aldıklarını hatırlatarak 81 ilin valisine seslenen Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın valilerimizin bir kısmından şikayetimiz var. Vefa Sosyal Destek gruplarında görev alan öğretmen arkadaşlarımızla ilgili valilerimizden şikayetçiyiz. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılar yazılmış ve uyarılar yapılmış olunmasına rağmen öğretmenlerimize bir başarı belgesini çok görüyorlar. Bu haksızlığı yapmalılar. Bu arkadaşlarımız gerçekten de fedakarca bir hizmet ettiler. Bu vazifeyi yapan tüm arkadaşlarımıza başarı belgeleri verilmelidir. Sizin açınızdan bu başarı belgeleri çok önemli olmayabilir ama özellikle öğretmen arkadaşlarımız için bu önemlidir. Tarihi görev yapan öğretmenlerimiz takdir edilmelidir.”     

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

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Yorumlar

Vatanperver

Hocalar garip kaldi hep ögretmenler pandemi de en çok çalişan hocalar vefat eden bile var ama öğretmenler tatilde goewne korene
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meleknur

MİLLİ EĞİTİM BAKALIĞI TÜM ÖĞRENCİLERİ AYRIM YAPMAKSIZIN OKULLARINA GÖNDERMELİ YOK OLMAZ DİYOR SA, ÖZEL OKULLARI İVEDİLİKLE AÇMALI. BİZ VELİ OLARAK ÖDÜL MÖDÜL İSTEMİYORUZ! ÖĞRETMENLERİN DE ZATEN VAZİFESİ. ÖDÜLLENDİRMEK NEDİR Kİ?
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