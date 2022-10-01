O isim “Vakit geldi” deyip ilan etti! Bu tarihten itibaren kurlar yerlerde sürünecek

İsviçre'nin, Türk vatandaşlarının bankalarda bulunan finansal hesap bilgilerinin 2021 yılına ait olanlarını 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla paylaşmaya başladığını belirten Necmettin Batırel, "Yurttan kaçak yolla çıkan para geri dönecek. Kurlar yerlerde sürünecek. Bu gelişmeyi uzun zamandan beri anlatıyorum, dinleyenler kazançlı çıkacak" dedi. Batırel, Türkiye gazetesindeki bomba yazısında şunları kaydetti:

"Enflasyonun panzehri üretimdir. Ne kadar çok artarsa o kadar çabuk sonuç alınır. Genel kuraldır, piyasada mal bolluğu yaşanırsa fiyatlar düşer. Şimdi öyle mi? Evet başladı…

Ama arkası güçlü gelecek. Peki, üretim nasıl artacak? Ucuz kaynakla! O nasıl sağlanacak? Bankalardan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve iş dünyasına yolu gösterdi. “Özel bankalar vermiyorsa gidin kamu bankalarına talimatı verdim, alın düşük faizli krediyi yatırımı da üretimi de arttırın" dedi..

Merkez Bankası bankalara yeni uygulama getirdi. Artık yatırım kredileri 1 Ekim, ihracat ve KOBİ'lerin yatırım dışındaki kredileri 29 Ekim'den itibaren harcama mukabili uygulamasına tabi olacak. Kredi kullandıran banka, ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhütlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kredi bazında izlemek ve raporlamakla yükümlü sayılacak.

Kredilerin amaç dışı kullanımı böylece engellenecek. İşte bu kadar. Avrupa ve Amerika yüksek faize boğulup küçülürken, biz düşük faiz desteğiyle hızla büyüyoruz. Küçülen ülkede üretim durur, hayat pahalılığı ile birlikte işsizlik artar, insanlar fakirleşir, hayat standartları bozulur. Büyüyen ülkede istihdam artar, işsizlik azalır. Bugün 31 milyon resmî çalışana sahibiz. Türkiye’nin 2022 büyüme hızını Uluslararası Kredi Kuruluşu Fitch (5,4’e), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı OECD (5,4’e) Avrupa İmar Bankası (4,5’a) ve son olarak Standard and Poors’s (5,2’ye) yükseltti.

Görüyorsunuz değil mi? Dünya ülkeleri vatandaşlarını yoksullaştırarak enflasyonu düşürme planı uyguluyor. Biz halkımızın alım gücünü yükselterek (zenginleştirerek) mücadele ediyoruz, kazanıyoruz. Türk ekonomisindeki canlanma devam ediyor. Ekonomik güven endeksi yaşanan yüksek enflasyona rağmen hâlâ 94,3 düzeyinde. Reel sektör güven endeksi 100,2’de. Havaalanlarımız dolup taşıyor.

Ülke turist kaynıyor. Bunların hepsi dolar-avro harcıyor. Uluslararası Para Fonu Türkiye’nin altın rezervlerinin ağustos ayı itibarıyla 23,17 milyon onsa (745 tona) çıktığını açıkladı. 8 ayda 65 ton arttı. Altın rezervinin artması ülkenin ekonomik sıkıntılara karşı kendini güvenceye aldığının göstergesidir. Cumhurbaşkanı faizi tek haneye indireceğiz, dedi, kurlar yükselmedi aksine düştü…

Hem de merkez bankasının toplam rezervleri 23 Eylül haftasında 3,9 milyar dolar azalmayla 110,8 milyar dolara gerilemesine rağmen. Neden? Önceden olsaydı, dolar bir anda 25 liraya tırmanmıştı. Çünkü vatandaş da şirketler de artık dolar almıyor, tam tersine satıyor. Döviz yatırım aracı olmaktan çıktı. Geçen hafta bireysel hesaplar 1,34, tüzel hesaplar 1,93 milyar dolar azaldı.

Vakit geldi. İsviçre, Türk vatandaşlarının bankalarda bulunan finansal hesap bilgilerinin 2021 yılına ait olanlarını 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla paylaşıyor. Yurttan kaçak yolla çıkan para geri dönecek. Kurlar yerlerde sürünecek. Bu gelişmeyi uzun zamandan beri anlatıyorum, dinleyenler kazançlı çıkacak...

Bugün Meclis açılıyor. Ekonomi üzerine 60 maddelik "Torba Yasa" çıkarılacak. Milyonlarca vatandaşın sıkıntıları giderilecek. Şu anda en büyük sıkıntımız hayat pahalılığı…

Semt pazarlarını dolaşıyorum, 10 liradan ucuz ürün yok gibi.. En fazla 15-18 lira… Ama vatandaş filesini doldurabiliyor... Alışveriş merkezleri tıklım tıklım. Niye? Çünkü hükûmet hem sosyal yardımları hem de maaşları azami ölçüde arttırdı. İşçisini memurunu, ezdirmedi. Yılbaşında yine büyük bir zam yapılacak.

Peki, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Orta vadeli programda 2022 bütçe açığı 278’den 461 milyar liraya çıkarılmasına rağmen, biz bu sene açık değil; 100 milyar lira fazla vereceğiz... Nasıl? Şirketler para basıyor, satıyor kazanıyor, vergisini veriyor. Gelirler artıyor. Türkiye’nin şahlanışı ve Suriye’de nefes kesen harekâtımız ABD’nin moralini fena hâlde bozdu. Yunanistan’ı silahlandırarak üzerimize salmak istiyor...

Bunun iki amacı var. Birincisi kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Rum lobisinin desteğini kazanmak. İkincisi ve asıl olanı ülkemizdeki ekonomik dengeyi bozmak... Yağma yok! Oyuna gelmeyiz! Ama gücümüzü gösteririz. Erkekse saldırsınlar! İzmir'de olduğu gibi onları Kıbrıs'ta da denize dökeriz..."