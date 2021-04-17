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Dünya O isim istifa etti ve ülkede bir dönem resmen sona erdi
Dünya

O isim istifa etti ve ülkede bir dönem resmen sona erdi

Eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro'nun Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 07:07:00 -
O isim istifa etti ve ülkede bir dönem resmen sona erdi

Fidel Castro'nun Kasım 2016'daki ölümünün ardından bu göreve getirilen 89 yaşındaki Raul Castro, Komünist Partisi'nin 8. kongresinde görevi Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’e devretmesi öngörülüyor.

Böylece Küba Devrimi'nin ilanından sonra Fidel Castro ile başlayan ve 60 yıldan fazla süren ortak liderlik, Castro'nun istifasıyla son bulmuş oldu.

Diaz-Canel'in, Komünist Partisi'nin üçüncü sekreteri olarak ve aynı şekilde devlet başkanlığı görevini sürdürmesi bekleniyor.

Castro, "yeni kuşak" liderlere yol açmak için görevi bırakmak istediğini daha önce dile getirmişti.

Fidel Castro'nun 2008'de istifa etmesinin ardından Devlet Başkanı olan Castro, 19 Nisan 2018'de görevi Diaz-Canel'e devretmişti.

 

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