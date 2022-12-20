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Medya O isim, İmamoğlu'nu çok fena madara etti! Mustafa Sarıgül detayı bomba
Medya

O isim, İmamoğlu'nu çok fena madara etti! Mustafa Sarıgül detayı bomba

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının kesinleşmesi durumunuda uygulamaya konacak olan siyasi yasak kararını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 13:41:00 -
O isim, İmamoğlu'nu çok fena madara etti! Mustafa Sarıgül detayı bomba

 

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının kesinleşmesi durumunuda uygulamaya konacak olan siyasi yasak kararını değerlendirdi.

"Belli ki birileri Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak istiyor" diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Birileri ısrarla İmamoğlu’nun önünü açmaya çalışıyor. Ama o Erdoğan olmak yerine Mustafa Sarıgül olmaya doğru koşar adım ilerliyor. Önüne gelen fırsatları tepiyor. Arjantin-Fransa maçında penaltı kaçıran Fransız futbolculara benziyor. İmamoğlu üzerine siyasi proje inşa etmeye çalışan güç odaklarına sesleniyorum. Çok zorlamayın, İmamoğlu’ndan bir Erdoğan çıkaramazsınız. Çünkü o kumaş yok." 

 

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