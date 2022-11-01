O isim, "Gram altın yerine bunu alın" diye uyardı! Bomba öneri! “Yeni rekorlar göreceğiz” deyip tek tek açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Bugün 986 lira seviyesinde işlem gören gram altına yönelik son tahminlerini açıklayan Memiş, FED'in faiz kararına işaret etti.

İslam Memiş'in 'yeni rekorlar görebiliriz' açıklaması heyecanlandırdı. "Altının ons fiyatı ekim ayını da baskılı kapattı. Fed toplantısına kadar da baskı sürecek." diyen Memiş şunları kaydetti:

"Düşüşle alakalı öngörümüz devam etmediği için, düşüşleri alım fırsatı gördüğümüz için eline dolan geçenler bunu düşünmeli. Gram altın TL 990-994 lira aralığında. 950-1050 lira aralığına sıkıştığını görüyoruz. 950 aşağıda destek 1038 lira yukarı direnç konumunda.

Bu hafta çarşamba akşamı Fed'in faiz kararı var. 75 puanlık faiz artırımı yüzde 100 olarak fiyatlandı. Kısa yoldan para kazanırız hayaliyle beklenti içinde olanlar var. Yanlış hamle, bu seviyelerden satıp altta alırım düşüncesindeyseniz yanlış.

Petrol fiyatları ve tahıl fiyatlarında yeni rekorlar görebiliriz. Tarım emtiası almamış olanlar yakın ilgilenmeli. Buğday olmak üzere yeni rekorlar görebiliriz. Bugün buğday yüzde 6'lık prim yaptı. Ciddi getiriydi. 883 civarına kadar yükseldi.

Bir yıllık süreçte beklediğim rakam da 1600 civarı. Ziraat Bankası'na gideceksin, kontratlarla bu işlemi yapabiliyorsunuz. Biz buğdaya girdiğimiz 525 idi. 1000'den çıktık, tekrar 850'lerden giriş yaptık. Hem kuraklıkta problemler var hem de barajlarda azalış var. Endişeler var. Kademe kademe hiper enflasyonu, resesyonu ve kıtlık ekonomisini göreceğiz."