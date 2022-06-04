O isim, Ertuğrul Özkök'ü resmen maymuna çevirdi

Melih Altınok, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı Türkiye karşıtı konuşmayı yere göğe sığdıramayan Ertuğrul Özkök'e haddini bildirdi. Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra mektuplar yazan Ertuğrul'un Batı'dan fon aradığı için sularında kulaç attığına dikkat çeken Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ertuğrul Özkök ve yamağı TV'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı yere göğe sığdıramamışlar.

O ne metinmiş, o ne hitabetmiş... Zaten adam Harvard'lıymış!

Bu yüzden de Kamala Harris'ten Pelosi'ye kongrede herkes kendisini ayakta alkışlamış.

Hakikaten merak ediyorum; Özkök, İngilizce'sine "aferin" dediği Miçotakis'in "muazzam" dediği konuşmasından ne anlamış olabilir?

Zira Yunan Başbakanı'nın Kıbrıs, Ege ve it dalaşı gibi mevzularda dile getirdiği tezler, 50-60 yıldır en pespaye siyasilerin tekrarladığı klişeler.

"Türkiye işgalci, Ege'yi geriyor, bizi tehdit ediyor" şeklindeki iç kamuoyuna yönelik B sınıfı milliyetçi argümanlar.

Miçotakis'in, Özkök'ün ayakta alkışladığı haline, karizmasına gelince...

Yunan medyasındaki ve siyasetindeki pek çok isim günlerdir Miçotakis'i "Okyanus ötesine uçup sahiplerine komşusunu şikâyet etti" diye acizlikle suçluyorlar.

Milletvekili Kiriyakos Velopoulos parlamentoda yaptığı ayakta alkışlanan konuşmasında, Erdoğan'ın hamleleriyle Türkiye'yi süper güç yaptığını, Miçotakis'inse çuvalladığını itiraf ediyor.

Zaten Miçotakis de imajını düzeltmek için Ege'de keçilerin bile yaşayamadığı kayalıklara çizdirdiği Yunanistan bayraklarının fotoğraflarını paylaşıp Twitter'da like kasıyor...

Evet, burada da suyun ötesinde de hepimiz biliyor ki, ABD Kongresi Miçotakis'i eline verdikleri metni iştahla okuduğu için alkışlıyor...

Anlaşılan o ki, Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra mektuplar yazan Ertuğrul Bey de oralardan fon aradığı için sularında kulaç atıyor.

"Enosisçi" olacak hali yok ya...

Emin olma mı diyorsunuz?"