O isim, dolar tahmininde vites yükseltti: 20 TL üzeri olur

İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in Yeniçağ gazetesinde yazarlık yapan ve kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen Evren Devrim Zelyut, doların 18 TL olacağı yönündeki iddiasını "revize" etti. Zelyut, "Dolarda korkutan hazırlık" başlıklı yazısında, bu defa 20 TL ve üzerine işaret etti. İşte Zelyut'un "vites yükselttiği" o yazısı:

"Dolar/TL'ye baktığımızda her ne kadar 14 seviyesi geçilmese bile teknik ve temel veriler sıkıntılı mesajlar veriyor. İşe grafikle başlayalım.

Teknik olarak kurun 13-14 arasındaki bantta seyretmesi, sıkışması, ileride 14 seviyesini kırdığında daha sert hareketler geliştirmesine neden olabilir. Burada şunu da söyleyebilirsiniz: Kur 13'ü aşağıya kırıp 10,27'ye düşemez mi? Elbette bu da mantıklı bir soru ancak bugün kurun yatay bantta gitmesinin nedenleri, kur korumalı mevduat ürünü, dışarıdan gelen swap paraları, Merkez Bankası'nın ihracatçılara getirdiği düzenlemeler ve ürünleri. Bütün bu yapılanlar bu saate kadar kuru 13 altına indiremedi. Sonsuza kadar kur korumalı ürün olacak mı? Swaplar biz ölene dek devam edecek mi? Hayır. O zaman düşmeyen kur yükselmeyecek mi?

13'ü aşağıya kırdıracak gelişmeler ile 14'ü yukarı kırdıracak gelişmeleri kıyasladığımızda kuru yukarı çekecek gelişmeler daha kuvvetli duruyor. Yukarı hareketin bugüne kadar temel nedeni enflasyon olmuştu. Şimdi yine enflasyon olacak. (...) Enflasyon yukarı gittikçe 14'ün kırılması tüm geçici çözümlere rağmen gündeme gelecek. (...) 13-14 bandı arasındaki sıkışma gelecek için çok kısa sürede 18'e sıçrama riskini artırıyor. Tıpkı fay hatlarının enerji biriktirip kırıldığı zaman büyük depremler yaratması gibi.

Enflasyonun bahar aylarında %50 olacağını, spot kurun da 13,5 olduğunu düşünecek olursak, ileri tarihli kur hesabını Lira'nın en az enflasyon kadar değer kaybedeceği şeklinde hesaplarsak, varacağımız nokta 20 üzeri oluyor. (...)"