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O isim çok tartışılmıştı... Trump 'af' sinyalini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesiyle ilgili davada suçlu bulunan Paul Manafort'u affedebileceğini duyurdu.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:08
O isim çok tartışılmıştı... Trump 'af' sinyalini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'ye karşı komplo kurmak" ve "ABD adaletine karşı  şahitleri ayartmak" şeklindeki suçlamaları kabul eden Manafort’u affedebileceğini  belirtti.

NEDEN  (AFFETME İHTİMALİNİ) MASADAN KALDIRAYIM Kİ?’

New York Times gazetesinin Manafort’un Mueller soruşturmasıyla  iş birliğini kabul etmeden önce Trump’ın avukatlarıyla görüştüğünü iddia  etmesinin üzerine yorum yapan Trump, af ihtimalinin masada olduğunu dile  getirdi. Trump, “Bu konu üzerine bir görüşmemiz olmadı. Fakat neden  (affetme ihtimalini) masadan kaldırayım ki?” dedi.
  
Trump,  2016 başkanlık seçimlerinde kendisinin kampanya menajeri  olarak görev yapan Manafort hakkında açıklamalar yapmıştı. Manafort,  ABD'nin başkenti Washington'daki federal mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul  etmesinin ardından, soruşturmayı yürüten Mueller ile iş birliği yapacağını da  açıklamıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 07:08
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