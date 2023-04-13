O isim bombayı patlattı! CHP’nin gizlenen Kürt raporunda...

CHP’de Sezgin Tanrıkulu’nun koordine ettiği bir heyet tarafından bir Kürt raporu hazırlandığını, rapora, bugün HDP’nin Danışma Kurulu’nda yer alan isimlerin de katkı yaptığını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kandil üst üste Kılıçdaroğlu için destek açıklaması yapıp, Sırrı Sakık Kılıçdaroğlu’na, 'Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir' diye çağrı yapınca, CHP’nin açıklanmayan Kürt raporu ilgimi çekti. Raporda CHP’nin, 'aman Türk seçmenlerin haberi olmasın' diye gizleme gereği duyacağı kadar ne var acaba?" diye sordu.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"CHP’li Sezgin Tanrıkulu, PKK ile yeni bir çözüm sürecinin kaçınılmaz olduğu, Meclis odaklı bir yöntemle diyalog içinde PKK’ya silah bıraktıracakları yönündeki açıklamaları ile gündemde.

HDP’nin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemesi için iki parti arasında köprü olan önemli isimlerden birisi. Kılıçdaroğlu’na desteği sağlamak için bölgeden bir işadamıyla birlikte 6 ay önceden Kandil’le diyalog kurduğu söylenmişti. Yani Kılıçdaroğlu, PKK ve HDP’nin desteğini sağladıysa bunda Sezgin Tanrıkulu’nun da büyük payı var.

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RAPORU DOĞRULAMIŞTI

Sezgin Tanrıkulu’nun katkısı bununla da sınırlı değil. CHP’de Sezgin Tanrıkulu’nun koordine ettiği bir heyet tarafından bir Kürt raporu hazırlanmış.

Raporun hazırlanmasına bugün HDP’nin Danışma Kurulu’nda yer alan isimler de katkı yapmış.

Aslında bu bir sır değil. Sezgin Tanrıkulu ile konuşup 3 Ağustos 2022 tarihinde Hürriyet’te yazmıştım. Tanrıkulu, “Bir Kürt raporu üzerinde çalışılıyor. Raporlar toplandıktan sonra ortak bir rapor haline dönüştürülecek. 2015 raporunda CHP’yi aşan önemli tespitler vardı. 22 soru - 22 cevap olarak yayınlamıştık. CHP ile Kürt seçmen arasındaki ilişkiyi canlı tutabilmek adına 2015 raporunu güncelleyip sürekli çalışılan bir rapor haline getireceğiz” demişti.

TÜRKLERİN OYUNU ALAMAYIZ

Yeni olan ise, CHP kulislerinde konuşulduğuna göre rapor HDP’yi de aşan öneriler getiriyormuş. CHP’ye yakın bazı akademisyen ve gazetecilerin raporun içeriği hakkında bilgisi olmuş. Bu rapor açıklandığında CHP seçimlerde çakılır, Kılıçdaroğlu, Türk seçmenden, özellikle de milliyetçi ve ulusalcı kesimden oy alamaz diye açıklanması yasaklanmış.

RAPORDA NE ÖNERİLİYOR

Kandil üst üste Kılıçdaroğlu için destek açıklaması yapıp, Sırrı Sakık Kılıçdaroğlu’na, “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir” diye çağrı yapınca, CHP’nin açıklanmayan Kürt raporu ilgimi çekti.

Raporda CHP’nin, aman Türk seçmenlerin haberi olmasın diye gizleme gereği duyacağı kadar ne var acaba?"