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Ekonomi O inceleme başlatıldı! Yapanlar yandı! Mehmet Şimşek 50 ili sıcak takibe aldı
Ekonomi

O inceleme başlatıldı! Yapanlar yandı! Mehmet Şimşek 50 ili sıcak takibe aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 11:38:00 -
O inceleme başlatıldı! Yapanlar yandı! Mehmet Şimşek 50 ili sıcak takibe aldı

Kayıt dışı ile mücadeleyi gündeme alan hazine ve maliye bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma ile sahte fatura yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçağı engellenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 17 milyar TL'lik sahte fatura için harekete geçti. 50 ilde 5 bin 100 mükellefe yönelik sahte fatura şüphesiyle inceleme başlatıldı.

 

Bu çerçevede 230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı ile inceleme başlatıldı. Organize vergi kaçakçılığı ile mücadelede yeni yol haritası belirlendi.

Çalışan kurumlar arasında eşgüdüm artırılırken, güçlendirilmiş inceleme süreci başlatıldı.

Verginin yanı sıra kara para aklama incelemeri de yapılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Pençe

22 yıldır aklınız yeni mi başınıza geldi vatandaşın kirasının peşine düştüğünüz gibi hamudıyla götürenlerin peşine düşseydiniz ülke bu halde olmaz dı geçmiş ola atınalan Üsküdar’ı geçti
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