O imamlar kimmiş, açıklayın yiyorsa! Böyle kepazelik olmaz

İslam diniyle tek ilişkisi, söz konusu dine inananlara kara çalmak olan Cumhuriyet gazetesi, yine skandal bir habere imza attı. Cumhuriyet, pek çok âlimin faiz olduğunu söylediği maaş promosyonları ile ilgili algı operasyonu kokan haberinde, hayali imamların ağzından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaretler savurdu. Masa başında yazıldığı her halinden belli olan sözde haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 'faizsiz finans' ısrarı nedeniyle yönetim ve personel arasında tartışmaya neden olan 'promosyon' ödemesi, yoğun tepkilerin ardından güncellendi.

Ancak personelin, tutarın düşük olması nedeniyle “Devlet sizin Mercedes’inizi veriyor. Ben çocuğuma ayakkabı bile alamadım. Hakkım haram olsun” tepkisini gösterdiği öğrenildi.

Erbaş’ın 2019’daki kurum maaş ödeme protokolünde “faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi” talimatı sonrası 21 Mart’ta, yalnızca katılım bankalarının katılımıyla maaş ödeme ihalesi yapıldı. Personele, bu kapsamda toplam 2 bin 880 lira promosyon ödeneceği kaydedildi. Ancak yargıya taşınan ihale iptal edildi. Yeni ihaleler yapıldı ve promosyon tutarı 16 bin liraya kadar yükseldi. Erbaş’ın talimatıyla konu Danıştay’a taşınarak mahkeme kararı kaldırıldı. Bunun üzerine Diyanet, ilk ihalenin geçerli olduğunu, mahkeme kararı sonrası yapılan anlaşmalar kapsamında ödenen paraların iade edilmesi gerektiğini bildirdi. Bu kapsamda bazı il ve ilçelerde ödenen promosyonlar, geri istendi.

Tartışmalar sürerken Diyanet’in ilk ihaleyi kazanan katılım bankalarıyla görüşmeleri sonucu 2 bin 880 lira artışa gidildi. Bir bankanın promosyonu 6 bin 120 liraya, diğeri ise 6 bin liraya çıkardı. Aradaki farkın personelin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

"Gelecek parayla çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşılayacaktım, ayakkabı alamadım"

Yaklaşık yedi aydır süren konu nedeniyle personelin yönetime ve özellikle Erbaş’a tepkili olduğu öğrenildi. Personelin, “Ali Erbaş’tan alacağım var. Devlet sizin Mercedes’inizi veriyor, evinizin tüm faturalarını ödüyor. Sizin ihtiyacınız olmayabilir lakin benim ihtiyacım var”, “Gelecek parayla çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşılayacaktım. Ayakkabı alamadım. Alamadığım için çocuğum çok üzüldü. Hakkım haram olsun”, “İşçi maaşı alıyorum. Evim kira. Birikmiş kredi kartı borcumu ödeyecektim”, “Diyanet’te ilk defa personelle kurbanda bayramlaşma olmadı. Yüzüne karşı söyleyecektik lakin gelmedi” ve “Umduğumuz gibi güncellenmedi. Kimse mutlu değil. Diğer kamu kurumlarına göre 20 binden fazla kaybımız var” tepkisini gösterdiği öğrenildi."

Duyarlı vatandaşlar, Cumhuriyet gazetesine, bu haberinden sonra, haram olan promosyonu ısrarla isteyen imamların isimlerini açıklaması çağrısında bulundu.