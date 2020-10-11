O illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Orta Karadeniz kıyıları haricinde diğer bölgelerde herhangi bir yağış beklenmiyor. Haftalık hava durumu tahminlerine göre ise Salı günü Ege bölgesinin kıyı kesimleri ile Marmara bölgesinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklamaya göre; Bugün İstanbul, Parçalı ve az bulutlu 24 derece geçmesi tahmin edilirken Ankara'da da benzer hava sıcaklıklarının gözlemlenmesi bekleniyor. Bu noktada yurt genelinde sağanak yağış beklenmezken haftalık tahminlerde Marmara Bölgesi için Salı günü yağışlı geçecek.

Türkiye geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar, Ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutl

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminlerinde önümüzdeki salı günü Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olacağı bilgisi verildi.