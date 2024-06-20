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Ekonomi O ilimize müjde! Devasa tersane inşa edilecek
Ekonomi

O ilimize müjde! Devasa tersane inşa edilecek

Yeniakit Publisher
2024-06-20 08:38:00 -
O ilimize müjde! Devasa tersane inşa edilecek

Ordu'nun Ünye ilçesinde mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 5 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, tersane yatırımı amacıyla tahsisi kararlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde tersane alanı içinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 4 bin 820 metrekare taşınmaz, tersane yatırımı için tahsis edilecek.

Yatırımcı, söz konusu alan üzerinde tahsis gayesine uygun tesis kurabilecek. Yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilecek ön izin süresinde yatırımcı tarafından alınacak.

Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 49 yıla kadar irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

Tersane amaçlı yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerekli bilgi ve belgelerle başvurularını 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle kurumun Ankara/Emek'teki adresine teslim edecek.
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Başvurular, oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilerek, uygun görülen yatırım dosyaları ilgili mevzuat kapsamında artırma ihalesi yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek.

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