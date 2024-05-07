  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam O ilimize kış geri geldi
Yaşam

O ilimize kış geri geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-07 14:15:00 - 2024-05-07 14:16:05

Erzurum'un Aşkale ilçesinde mayıs ayında kar yağdı.

Erzurum'un Aşkale ilçesine kış geri geldi. Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde bir anda kar yağması insanlara kış geri geldi dedirtti.

Aşkale'nin yüksek bölgelerinin tümünde aşırı kar yağması hayvancılık yapan çiftçileri de etkiledi. 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yağan kar yağışı sonrası otlağa çıkamayan büyük ve küçükbaş hayvanlar, elinde ot ve saman kalmayan yetiştiricileri de zor durumda bıraktı.

Mezra köyü muhtarı Fahrettin Pehlivan, "Köyümüze 2 gün boyunca kar yağdı, böyle bir şey ilk kez gördüm. Hayvanlar iki gündür içeride, Allah sonumuzu hayır etsin, hayırlı yazlar olsun inşallah" dedi.

Köye yağan karların sıcak havalar nedeniyle bu sabah itibarıyla eridiği, fakat dağlarda kar kalınlığının tahminen 1 metreden fazla olduğu belirtiliyor.

Takım elbiseli simitçi dikkatleri çekiyor
Takım elbiseli simitçi dikkatleri çekiyor

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Takım elbiseli simitçi dikkatleri çekiyor

Film sahnesi değil gerçek! Kilometrelerce böyle kaçtı
Film sahnesi değil gerçek! Kilometrelerce böyle kaçtı

Yaşam

Film sahnesi değil gerçek! Kilometrelerce böyle kaçtı

Dünyanın en pahalı baharatı! Kilosunu 200 bin liradan satıyor
Dünyanın en pahalı baharatı! Kilosunu 200 bin liradan satıyor

Yaşam

Dünyanın en pahalı baharatı! Kilosunu 200 bin liradan satıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23