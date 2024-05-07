O ilimize kış geri geldi

Erzurum'un Aşkale ilçesine kış geri geldi. Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde bir anda kar yağması insanlara kış geri geldi dedirtti.

Aşkale'nin yüksek bölgelerinin tümünde aşırı kar yağması hayvancılık yapan çiftçileri de etkiledi. 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yağan kar yağışı sonrası otlağa çıkamayan büyük ve küçükbaş hayvanlar, elinde ot ve saman kalmayan yetiştiricileri de zor durumda bıraktı.

Mezra köyü muhtarı Fahrettin Pehlivan, "Köyümüze 2 gün boyunca kar yağdı, böyle bir şey ilk kez gördüm. Hayvanlar iki gündür içeride, Allah sonumuzu hayır etsin, hayırlı yazlar olsun inşallah" dedi.

Köye yağan karların sıcak havalar nedeniyle bu sabah itibarıyla eridiği, fakat dağlarda kar kalınlığının tahminen 1 metreden fazla olduğu belirtiliyor.