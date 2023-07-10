O ilimize gidecekler dikkat! Kırmızı uyarı verildi, tehlikeli ilan edildi
Türkiye’de en kalitesiz havanın Sinop Boyabat’ta olduğu ortaya çıktı. Çorum, Samsun, Kastamonu, Çankırı, Amasya, Bartın ve Zonguldak'tan Sinop'a gidecek özellikle kanser ve astım hastası vatandaşların dikkat etmesi gerektiği ifade ediliyor.
Türkiye’de en kalitesiz havanın Sinop Boyabat’ta olduğu ortaya çıktı. Çorum, Samsun, Kastamonu, Çankırı, Amasya, Bartın ve Zonguldak'tan Sinop'a gidecek özellikle kanser ve astım hastası vatandaşların dikkat etmesi gerektiği ifade ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sayfasında yayımladığı raporlarda Boyabat ilçesinin hava kalitesi 347 (tehlikeli) seviyede görünüyor. Ayrıca "Hava kalitesi ciddi sağlık etkileri oluşturabilecek seviyede" ifadelerine yer verildi.
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