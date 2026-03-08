  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Akit’e konuştu: Vahdet bilinciyle hareket etmeliyiz İran'a petrol için çöktüklerini itiraf ettiler! Leş kargası ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davası: İlk duruşma yarın CHP’li belediyede yüzsüzlüğün böylesi! Beş parasız bıraktığı işçilerden faiziyle para istedi Boğazda yüzlerce gemi 'kör' oldu! Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı Sünnilere ablukadan zihni propogandaya: "İrancılık-Şiacılık" fitnesinin perde arkası! Akaryakıta Savaş Zammı Kapıda: Devlet Vatandaşı Korumaya Aldı! Tahran’dan dünyayı titreten uyarı: Petrol puslukları tamamen kapanabilir!
Yerel O ilimizde yoğun kar! 145 köy yolu ulaşımı durdu
Yerel

O ilimizde yoğun kar! 145 köy yolu ulaşımı durdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
O ilimizde yoğun kar! 145 köy yolu ulaşımı durdu

Muş’ta mart ayında etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 145 köy yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalanlar ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 145 köy yolu ulaşıma kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Yoğun kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırmasıyla birlikte bazı köy yollarında ulaşım durma noktasına geldi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Muş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı. İş makineleriyle sahada görev yapan ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan İstanbul’dan Bostankent bölgesine cenaze taşıyan araç da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Köy yolunun kapanması üzerine harekete geçen il özel idaresi ekipleri yolu açarak cenazenin köye ulaştırılmasını sağladı. Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar da ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. İl özel idaresi ekiplerinin kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İran'dan Batı'ya insanlık dersi: Batı'nın acizliği ve İran'ın vakarı
İran'dan Batı'ya insanlık dersi: Batı'nın acizliği ve İran'ın vakarı

Gündem

İran'dan Batı'ya insanlık dersi: Batı'nın acizliği ve İran'ın vakarı

Muğla'da feci olay: Karısını göğsünden bıçakladı!
Muğla'da feci olay: Karısını göğsünden bıçakladı!

Yerel

Muğla'da feci olay: Karısını göğsünden bıçakladı!

Afyonkarahisar’dan Okuyucumuz Oktay Yüksel yazdı: Bu Milletin İnancını Yok Sayamazsınız
Afyonkarahisar’dan Okuyucumuz Oktay Yüksel yazdı: Bu Milletin İnancını Yok Sayamazsınız

Gündem

Afyonkarahisar’dan Okuyucumuz Oktay Yüksel yazdı: Bu Milletin İnancını Yok Sayamazsınız

Kaf-Kaf durdurulamıyor! Karşıyaka, Uşak’ta 4’te 4 yaptı
Kaf-Kaf durdurulamıyor! Karşıyaka, Uşak’ta 4’te 4 yaptı

Spor

Kaf-Kaf durdurulamıyor! Karşıyaka, Uşak’ta 4’te 4 yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23