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Yaşam O ilimizde yeni göl keşfedildi
Yaşam

O ilimizde yeni göl keşfedildi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 16:00:00 -
O ilimizde yeni göl keşfedildi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 2 bin 850 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliğine sahip bir göl keşfedildi.

Yerel ismi Atar Gölü olarak bilinen doğa ve adrenalin ile ilk gezi kafilesini ağırladı. Ağrı merkeze 72 km Taşlıçay merkeze 38 km uzaklıkta bulunan Erciş sınırına yakın, Taşlıçay  ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aladağların en yüksek zirvesi olan Koçbaşı Tepesi eteklerinde bulunan göl, aynı zamanda yaylacıların uğrak noktasında bulunuyor. Oluşumunda buzul gölü olan bu göl, 50 bin metrekare alana sahiptir. Denizden yüksekliği 2 bin 850 metre, derinliği henüz araştırılmaması nedeniyle bilinmiyor. Yöre halkının dipsiz göl olarak adlandırdığı atar gölü turizm yolunda ilerlerken, ilk gezi kafilesini Yerel rehber Sadık Budak eşliğinde başlattı. Taşlıçay'dan 26 km minibüs ile Yeltepe köyüne ulaşıp daha sonra 9 km  traktör ile 3 km yürüyüş yaparak bu özel göle ulaşan ilk gezi kafilesi, adeta hayran kaldıklarını belirttiler.

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