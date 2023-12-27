O ilimizde terör propagandası yaptı! Karar verildi, mahkemeden sözler: sosyal medyada Türk bayrağı paylaşacak
Erzurum'da terör örgütü PKK'nın propagandası ile gündem olurken gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkeme bu sözlerle öyle bir ceza verdi ki!
Erzurum'da terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemenin "sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma" kararı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA'nın aktardığı habere göre Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan R.F'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F'yi evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, R.F'nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı.
Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.