  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İnsan-robot temasında ilk kan: Tesla fabrikasında robot mühendise saldırdı

Gece gündüz demeden keşif yaptı, büyük bir altın hazinesi buldu! Bölgede daha 2 milyon kilo daha var

Fatih Altaylı, merhum Hasan Karakaya'nın yazısını akıllara getirdi: "O.....’nun çocuğu' değil, 'o..... çocuğu"

Psikolojik etkilerini hissettiniz mi? İklim değişikliği sizi de değiştiriyor!

Selçuk Bayraktar ile ilgili olay itiraf! Bu sözler CHP'de tedirginliğe sebep olacak

Şehit hassasiyeti mi, seçim hassasiyeti mi? CHP’li belediyelerden şaşırtan kararlar!

İstanbul depremi ne zaman olacak? O isim konuştu! Önemli açıklamalarda bulundu!

Deprem konutlarında örnek daire göz kamaştırdı!

Rusya'ya giden yumurtalar Türkiye'deki fiyatları etkileyecek mi? Uzman isim açıkladı

Benzin ve motorine kallavi zam! Yılbaşının ilk zammı ortaya çıktı
Aktüel O ilimizde terör propagandası yaptı! Karar verildi, mahkemeden sözler: sosyal medyada Türk bayrağı paylaşacak
Aktüel

O ilimizde terör propagandası yaptı! Karar verildi, mahkemeden sözler: sosyal medyada Türk bayrağı paylaşacak

Yeniakit Publisher
2023-12-27 19:04:00 - 2023-12-27 19:06:08
O ilimizde terör propagandası yaptı! Karar verildi, mahkemeden sözler: sosyal medyada Türk bayrağı paylaşacak

Erzurum'da terör örgütü PKK'nın propagandası ile gündem olurken gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkeme bu sözlerle öyle bir ceza verdi ki!

Erzurum'da terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemenin "sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşma" kararı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA'nın aktardığı habere göre Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan R.F'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F'yi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, R.F'nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.

Güney Kore, ABD'den F-35 A hayalet savaş uçağı satın alacak!
Güney Kore, ABD'den F-35 A hayalet savaş uçağı satın alacak!

Dünya

Güney Kore, ABD'den F-35 A hayalet savaş uçağı satın alacak!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23