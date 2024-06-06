  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam O ilimizde sıcaktan asfalt eridi
Yaşam

O ilimizde sıcaktan asfalt eridi

Yeniakit Publisher
2024-06-06 16:17:00 -
O ilimizde sıcaktan asfalt eridi

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar seyrediyor. Bursa'da sıcak sebebiyle eriyen asfalt için çalışmalar başlatıldı.

Son günlerde hava sıcaklığın artması sonucu karayolunun bazı bölgelerinde asfalt erimesi yaşandı. Pazaryeri İlçesi ile Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi arasında kalan kısımlarında eriyen asfaltta sürücülerin zor anlar yaşamamaları için Karayolu 14. bölge 144 Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kumlama çalışması yapıldı.

Doğum günü şakası pahalıya patlıyordu!
Doğum günü şakası pahalıya patlıyordu!

Yaşam

Doğum günü şakası pahalıya patlıyordu!

Tam 3 ton ağırlığında! Evin duvarına yuvarlandı
Tam 3 ton ağırlığında! Evin duvarına yuvarlandı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tam 3 ton ağırlığında! Evin duvarına yuvarlandı

Nefes almak bile zor! Aşırı sıcak o ilde asfalt eritti
Nefes almak bile zor! Aşırı sıcak o ilde asfalt eritti

Yaşam

Nefes almak bile zor! Aşırı sıcak o ilde asfalt eritti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23