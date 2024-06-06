O ilimizde sıcaktan asfalt eridi
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar seyrediyor. Bursa'da sıcak sebebiyle eriyen asfalt için çalışmalar başlatıldı.
Son günlerde hava sıcaklığın artması sonucu karayolunun bazı bölgelerinde asfalt erimesi yaşandı. Pazaryeri İlçesi ile Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi arasında kalan kısımlarında eriyen asfaltta sürücülerin zor anlar yaşamamaları için Karayolu 14. bölge 144 Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kumlama çalışması yapıldı.