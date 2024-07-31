  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İzzeddin El Kassam Tugaylarından suikast sonrası ilk açıklama

Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor! Haniye'den sonra Abdulfettah el-Burhan suikasta uğradı

Erdoğan konuşma yaparken Haniye salona giriyor ve olanlar oluyor! İşte duygulandıran anlar...

Bu görüntüler ibret olsun! Uyuşturucu illeti ne hale getirdi!

İran bildiğiniz gibi! 'İntikam alacağız'

Haniye’nin şehadeti sonrası Akit TV’de önemli mesajlar! AK Partili Çelik korkunç gelişmeyi açıkladı

Mehmet Metiner'den bomba "Erdoğan" yazısı! "Eğer AK Parti bunu yapmazsa..."

Tesadüfi olmasa gerektir! Bahçeli’nin Haniye mesajında dikkat çeken detay

Yunanistan'ın ucuz otellerine gidin diyorlardı! Ellerinde patladı!

Haniye suikastı sonrası İran ile ilgili kritik detayı duyurdu: Bir şüphe var
Yaşam O ilimizde sağanak hayatı felç etti
Yaşam

O ilimizde sağanak hayatı felç etti

Yeniakit Publisher
2024-07-31 17:55:00 -

Rize'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Rize’nin Pazar ilçesinde şiddetli yağmur sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken bazı işyerlerini de su bastı.

Sabah saatleri itibariyle başlayan şiddetli sağanak yağış Rize’nin sahil kesimlerinde bulunan ilçelerinde etkisini gösterdi. Fındıklı, Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçelerinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklar göle dönerken Pazar ilçesinde ise bazı işletmelerde su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize’nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Bursa'da ilginç hırsızlık olayı
Bursa'da ilginç hırsızlık olayı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bursa'da ilginç hırsızlık olayı

Boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi
Boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi

Yaşam

Boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23