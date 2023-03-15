O ilimizde ramazan pidesine zam yok!

Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan ramazan pidesinin fiyatı Mardin’de zam görmeden bu yıl vatandaşlar için hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl Mardin’de 400 gram ramazan pidesi 8 liradan satışa sunuluyorken, bu yıl da fiyatlarda artış olmayacak. Deprem bölgesinden gelen vatandaşların da içlerinin rahat olması gerektiğini belirten Mardin Fırıncılar Odası Başkanı Murat Sara, “Onlar bizim misafirimizdir, istedikleri herhangi bir fırından ekmeğini ihtiyacı varsa ücretsiz olarak alabilir” dedi.

“400 gram ramazan pidesi 8 liradan satışa sunulacak”

Ramazan pidesinde artış olmayacağını belirten Sara, “Ramazan ayında ekmek satışlarında yüzde 20 oranında bir artış oluyor. Biz bu yıl herhangi bir fiyat yükseltmeye gitmeyeceğiz. Bizim Mardin’de ramazan pidemiz standart olarak üretilir. Ancak bazı müşteriler özel yapım bir pide isterse onun fiyatlandırması farklı olur. Bu yıl 200 gram ramazan pidesi 4 liradan, 400 gram ramazan pidesi ise 8 liradan satışa sunulacak. Deprem bölgesinden gelip Mardin’de ev tutan vatandaşlarımızın da içi rahat olsun, onlar bizim misafirimizdir, istedikleri herhangi bir fırından ekmeğini ihtiyacı varsa ücretsiz olarak alabilir” şeklinde konuştu.

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