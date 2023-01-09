O ilimizde petrol fışkırıyor! Su ararken buldu bir anda alev aldı

Manisa'nın Salihli ilçesini bir kez daha petrol heyecanı sardı. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı. Kuyudan çıkan siyah sıvı incelenecek.

Bölgede petrol fışkırıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Salihli'de çalışmalar sürerken, geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı yerden yine benzer bir ihbar geldi.

Zeytinlikte üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, sondaj sırasında ham petrole benzeyen siyah sıvı ile karşılaştı. 208 metreden çıkan sıvıdan emin olmak isteyen çiftçinin tutuşturduğu sıvı alev aldı, zeytin ağaçlarını tutuşturdu.

Kuyudan çıkan siyah sıvıdan incelenmek üzere numune alınacağı bildirildi.

Salihli'de 28 Mayıs'ta ilk kez bulunmuştu

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e ait zeytinlikte yangın çıkmıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürülmüştü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden dün numune aldı. Numunelerin yapılan analiz sonuçları geldi. İnceleme sonucunda, kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtilmişti.