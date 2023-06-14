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Gündem O ilimizde korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini böyle öldürdü
Gündem

O ilimizde korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini böyle öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-06-14 18:43:00 -
O ilimizde korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini böyle öldürdü

Samsun’da av tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kazara 4 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu.

Samsun’da av tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kazara 4 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde babasına ait olduğu öğrenilen av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki A.E.T., tüfeğin kazara ateş alması sonucu odada bulunan 4 yaşındaki kuzeni M.A.T.’yi ensesinden vurdu.

Hemen hastaneye kaldırıldı ama acı haber geldi

Tüfek sesinin duyulması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ateş alan tüfeğin saçmasının isabet ettiği 4 yaşındaki M.A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kuzeni tarafından vurularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

 

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