ABD ve İsrail birbirine düştü! Mossad, Trump'ı rezil etti

İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın "Holokost Anma Günü" etkinliğinde konuştuğunu aktardı. Barnea, burada yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump ile ters düşen açıklamalarda bulundu.

NETANYAHU'YU YANLIŞ YÖNLENDİRDİĞİ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Barnea konuşmasında, ABD-İsrail saldırılarının başlamasıyla İran'daki yönetimin devrileceğini söyleyerek ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yanlış yönlendirdiğine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

İran'a yönelik 40 gün süren saldırılar sonunda önemli kazanımlar elde ettiklerini savunan Barnea, "Bunların en önemlisi, düşmanın ana hedefi olan İsrail'i yok etme planına indirilen darbe oldu." iddiasında bulundu.

'TAHHÜDÜMÜZ İRAN REJİMİ DEVRİLDİĞİNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK'

Barnea, görevlerinin henüz tamamlanmadığını ve İran konusundaki çalışmalarının saldılar sona erdikten sonra da süreceğini hesapladıklarını ileri sürerek "Taahhüdümüz İran rejimi devrildiğinde tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.

TRUMP'I YALANLADI

Mossad Direktörü Barnea'nın rejim değişikliğinin gerçekleşmediğini yönelik açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran rejimine ilişkin yaptığı açıklamalarla ters düşmesi dikkat çekti. Trump birden çok kez İran'da rejimi iki kere değiştirdik ifadesini kullanmıştı. David Barnea bu açıklamasıyla ABD Başkanı Trump'ı yalanlamış oldu.

Haredi Şas Partisi lideri Aryeh Deri, Israel Hayom gazetesine verdiği röportajda, Mossad'ın İran'da yönetim değişikliği planının başarısız olduğunu belirterek, Barnea'nın Trump ve Netanyahu'yu yanlış yönlendirdiğine işaret etmişti.