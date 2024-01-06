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Yerel O ilimizde iki tekerlekli araçlar yasaklandı
Yerel

O ilimizde iki tekerlekli araçlar yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 21:55:00 -
O ilimizde iki tekerlekli araçlar yasaklandı

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle 7 Ocak Pazar saat 03.00 ile 8 Ocak Pazartesi 09.00 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

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