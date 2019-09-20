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O ilimizde gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, 20 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında, açık alanda uygun görülenler dışında her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

20 Eylül 2019 Cuma 22:39
O ilimizde gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Şanlıurfa’da valilik, 15 gün boyunca açık alanda uygun görülenler dışında her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, 20 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma, bildiri dağıtılmasını yasakladı.

Yapılan açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, kuşlama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler, 20 Eylül 2019 saat 00.00'dan 4 Ekim 2019 saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 22:39
  1. Şanlıurfa Valiliği

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