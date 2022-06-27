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Ekonomi O ilimizde ekmek 4 TL oldu
Ekonomi

O ilimizde ekmek 4 TL oldu

Erzincan’da 210 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 4 TL oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 00:11:00 -
O ilimizde ekmek 4 TL oldu

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan’da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi.

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;

210 gr. Somun Ekmek 4.00 TL
80 gr. Simit 4.00 TL
80 gr. Poğaça 4.00 TL
70 gr. Börek 4.00 TL
270 gr. Mercan Ekmeği 5.50 TL

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