O ilimizde ekmek 4 TL oldu

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan’da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi.

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;

210 gr. Somun Ekmek 4.00 TL

80 gr. Simit 4.00 TL

80 gr. Poğaça 4.00 TL

70 gr. Börek 4.00 TL

270 gr. Mercan Ekmeği 5.50 TL