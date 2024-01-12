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Yerel O ilimizde ekipler harekete geçti! Doğal gaz kaçağı hastanelik etti
Yerel

O ilimizde ekipler harekete geçti! Doğal gaz kaçağı hastanelik etti

Yeniakit Publisher
2024-01-12 18:47:00 -
O ilimizde ekipler harekete geçti! Doğal gaz kaçağı hastanelik etti

Bingöl'de bir lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan doğal gaz kaçağından 16 kişi etkilendi. Patlamanın yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Bingöl Valisi Usta, hastaneye kaldırılan vatandaşların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaçağı meydana geldi.

Bu sırada lokanta bulunan 16 kişi, sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Gazdan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Gazdan etkilenenler, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından 9 kişi, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Devlet Hastanesine gelerek, gazdan etkilenen vatandaşların durumu hakkında bilgi aldı. Usta, burada yaptığı açıklamada, Küçük Sanayi Sitesi'nde hizmet veren bir esnaf lokantasında doğal gaz kaçağından dolayı zehirlenme olduğunu söyledi.

Vali Usta: Herhangi bir patlama yaşanmaması sevindirici!

Zehirlenen vatandaşların hastanede tedavi altına alındığını belirten Usta, şunları kaydetti:
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"Şu ana kadar 16 vaka bize intikal etti, bunlardan 9'unu Diyarbakır'a sevk ettik. Kalan 7 vatandaşımızın da tedavisine Bingöl Devlet Hastanesinde devam ediyor. Bizi sevindiren olay, doğal gaz kaçağından dolayı bir patlamanın veya can kaybının olmaması. Hastalarımızı ziyaret ettik, durumları iyi, moralleri yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz hastalarımızla ilgileniyor. Diyarbakır'dan aldığımız bilgilere göre de sevk edilen hastaların tedavileri olumlu şekilde devam ediyor."

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