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Yaşam O ilimizde dev örümcek paniği
Yaşam

O ilimizde dev örümcek paniği

Yeniakit Publisher
2023-07-25 21:38:00 -
O ilimizde dev örümcek paniği

Çorum'da son günlerde sık görülmeye başlayan 'Sarıkız örümceği' vatandaşları endişelendiriyor.

Çorum'un merkeze bağlı Eski Ekin Bağları'nda görülen 'Sarıkız örümceği' bölgede tedirginliğe neden oldu. Adem Yılmaz, arkadaşı Arif Eden, evde oturdukları sırada yerde farklı bir örümcek türü gördü.

İri görünümü ile dikkat çeken örümceğin halk arasında bilinen adıyla 'Sarıkız örümceği' olduğunu fark ederek kavanoza koyan Adem Yılmaz, "Bu örümceği daha önce haberlerde görmüştüm, yakalayıp kavanoza koyduk. Çok hızlı hareket ediyor. Merkeze kadar inebildiyse evlerimize de girebilir. Yetkililerden bu örümceklerle ilgili önlem almalarını istiyoruz” dedi.



Kaynak: DHA
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