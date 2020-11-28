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Gündem O ilimizde cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı
Gündem

O ilimizde cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, paket servisi ile 'gel-al' şeklinde çalışan iş yerlerinden alınan yemeklerin sokakta yenilmesi nedeniyle, cadde ve sokaklarda yemek yenilmesinin yasaklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:05:00 -
O ilimizde cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin yapılan çalışmaların ele alındığı toplantının ardından açıklama yapan Vali Gül, cadde ve sokaklarda yemek yenilmesinin yasaklandığını duyurdu.

"Salgından korunmanın tek yolu kurallara uymak"

İş yerlerinin paket servis hizmetine geçmesinin ardından vatandaşların cadde ve sokaklarda yemek yediğine değinen ve sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, "Paket olarak satılan yemeklerin cadde ve sokaklarda yenilmesi yasaklanmıştır. Yorulmadan tüm vatandaşlarımıza tedbirlerin hayat kurtardığını ve salgından korunmanın tek yolunun kurallara uymak olduğunu anlatacağız" dedi.

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