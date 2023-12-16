O ilimizde bulunan 2800 yıllık Kelenderis Mozaiği, görenleri şaşkına çevirdi! Bilim insanlarının inanılmaz keşfi
Kelenderis Mozaiği, 1990 yılında Mersin’de, antik dönemde Kelenderis olarak bilinen Aydıncık ilçesinde bulundu. Bizans dönemine, 5. veya 6. yüzyıllara tarihlenen eser, önemli bir manzara mozaiği örneği görenleri şaşırttı! Sosyal yaşam konusunda ilgili çok konuşulacak keşfe imza attı.
Yaklaşık 40 metrekarelik bir alanı kaplayan taban mozaiğinde, Kelenderis limanı, iki gemi, surlarla çevrili yarımada ve limanın çevresindeki yapılar betimleniyor. Kale, hamam, kilise, taverna gibi yapıların görüldüğü mozaikte, herhangi bir insan, hayvan veya bitki figürü bulunmuyor.
Dünyada benzeri oldukça nadir bulunan mozaik, bir tür kent planı olması ve antik kentin 1500 yıl önceki halini göstermesi açısından önemli. Mozaik üzerinde bulunan tersanenin ise Anadolu’daki en eski tersanelerden biri olduğu düşünülüyor.
1986 yılında Prof. Dr. Levent Zoroğlu önderliğinde başlayan ve günümüzde de aktif olarak devam eden arkeolojik kazılar sayesinde, 2800 yıllık Kelenderis Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan toplam 500 metrekare mozaikli alan arasındaki en önemli temsillerden biri olan Kelenderis Mozaiği, 2005 yılında bir camekan ie koruma altına alındı ve insitu olarak sergileniyor.
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