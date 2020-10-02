O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının en çok görüldüğü Kayseri'de Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu kişilerle temas eden kişilerin oturduğu evler bir bir karantina altına alınıyor.

Ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs vakasının en çok görüldüğü mahalleler arasında 30 bin nüfusa sahip Sahabiye Mahallesi yer alıyor.

12 kişi hayatını kaybetti

Mahallede koronavirüs vakalarının ilk görüldüğü Mart ayından bu yana 12 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken 560 daire de karantina altına alındı.

"22 vatandaşımız yoğun bakımda"

Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, şu ifadeleri kullandı:

"Mahallemizde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Orduevi, Öğretmenevi ve bütün siyasi partilerin il merkezleri bulunmaktadır. Mahalledeki nüfusumuz 30 bin. 10 ila 12 bin arasında da mülteci ve sığınmacılar bulunmaktadır. Mahallemizde Mart ayından bu yana 560 daire karantinaya alındı. Bugün itibarıyla mahalle sınırları içerisinde 12 kişi vefat etti. 22 vatandaşımız virüsten dolayı yoğun bakım servislerinde yatıyor"

Muhtar Gerçel, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlerini önemli olduğu fakat bazı vatandaşların bunlara uymamak için ısrar ettiğini söyledi.